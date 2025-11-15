31歲癱兒住院可憐母也病倒　枋寮分局送暖：你不是一個人！

▲枋寮警方捐款助王婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名50歲王姓母親，為照顧車禍後四肢癱瘓的31歲兒子，獨自扛起所有重擔，甚至不得不放棄工作。近日兒子因肺炎併發呼吸衰竭緊急住院，龐大的醫療與照護費用讓原已艱苦的生活再度陷入絕境。期間王婦更因日夜照護累倒染病，身心俱疲。枋寮分局陳啟超所長得知後，立即號召員警與善心團體聯手募款，希望在母子最脆弱的時刻，送上一句「你不是一個人」。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超、警員王邦任，得知有一低收入戶家庭面臨困境。50歲王姓婦女為照顧車禍後四肢癱瘓的31歲兒子，忍痛放棄工作。近日兒子因感染肺炎併呼吸衰竭緊急住院，需支應龐大的醫療及照護耗材 (尿布、營養品等)費用，王婦不眠不休地照護期間，也因過度操勞感染疾病。雙重打擊下，使得原本艱困生活更是雪上加霜，家中經濟早已入不敷出。

陳啟超所長得知後，與所內同仁集資及協調民間善心團體「部落心」，成員陳詰文、張嘉芸、林輝星、林沐軒、林姿儀、陳建和、孫梅芳、黃玲雅、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、呂秀勸、鄭雅芬、郭秀文、蘇春金、駱明綺、潘美秀、李喬伃、許展榮、羅昱廷、呂玉田、林淑娟、孫玉娟、黃信憲、楊美娟、蔡妙珍、黃子喬、黃慶隆、黃之嫻、黃乙欣、吳金泉、吳悠、吳政雨、趙獻忠、余素貞、鄭明賢、王素蘭、黃美玉、黃連、陳丁士、彭佑民、張玉貞、王怡仁、蔡慶銘、林鐘財、楊淑金、劉棋煥等人，共同募集善款新臺幣5萬2,000元，並親將善款交付王婦，盼微薄善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，所長陳啟超帶領所內同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，為社會注入力量與溫暖。