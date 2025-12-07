　
地方 地方焦點

力挺光復災民！全國城隍廟捐善款+3千台大型家電

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席「皇都城隍爺尊神聖誕千秋」祝壽慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚出席「皇都城隍爺尊神聖誕千秋」祝壽慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚5日出席在花蓮城隍廟舉辦的「皇都城隍爺尊神聖誕千秋」祝壽慶典，並於會中親自向在0923光復馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災期間伸出援手的全國城隍廟聯誼總會及全國各友宮廟，頒發感謝狀。活動中，徐榛蔚率縣府團隊先向城隍爺尊神獻上最誠摯的祝壽，並感謝全台城隍廟的迅速馳援與慷慨捐贈，讓受災鄉親感受到社會最溫暖的力量。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席「皇都城隍爺尊神聖誕千秋」祝壽慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰壩而遭受重創，家園受損慘重，但在危難之際，感謝全國城隍廟聯誼總會及各友宮廟立即動員，展現出「大愛無國界」的慈悲精神，尤其在災後第三天便迅速提供超過2萬6,700個愛心便當，解決災區燃眉之急。

除了提供熱食，徐縣長也特別感謝各宮廟發揮不凡的組織力，募集大量民生所需物資。總會慷慨捐贈合計3000多台洗衣機與電視機目前正陸續宅配安裝至受災戶家中，協助他們解決生活上的困境，快速重啟正常生活。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席「皇都城隍爺尊神聖誕千秋」祝壽慶典。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚強調，花蓮縣政府將會確保所有來自各界的愛心捐款與物資都透明、專款專用，致力於災後復原重建工作。

徐榛蔚也特別感謝在地立委傅崐萁、鄭天財等人災後全力爭取，以及立法院朝野跨黨派支持，使堰塞湖災後特別預算順利完成三讀，成功爭取到新台幣300億元的重建預算，為花蓮的重建工作奠定堅實的基礎。花蓮縣能迅速從災難中展現韌性、恢復正常生活，是仰賴中央與地方的協力，以及無數善心人士與宮廟的鼎力支持。
 

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

第一時間光復災民全國城隍廟愛心行動善款大家電

更多
