牙痛預約要等2年！過來人曝1招「馬上能看到牙醫」：手速很快

▲牙醫診所爆滿，原PO苦喊「牙痛也要等一個月」。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

「牙醫真的這麼忙？」一名網友牙痛想看牙醫，卻被告知要排到1個月後，求問過來人都怎麼辦？」文章引發全場討論，「智齒痛想找牙醫，有一間診所要等2年」、「我昨天打去一家預約到明年2月」；有人建議改找老舊診所，「老舊裝潢的牙醫診所，不用等，醫師很老但手速很快！」

一名網友在Threads表示，他某天忽然牙痛，打給好幾家牙科，都得到要預約的答案，而且還得等1個月才能看診，讓他無奈求問「牙醫真的有這麼忙嗎？突然牙痛想看牙醫的人要怎麼辦？」

底下網友熱議，「去找可以現場掛號的診所，帶著行動電源去等，牙痛基本上沒有立即死亡的風險，所以沒有急診機制，去等就對了」、「以前小時候牙痛可以馬上掛號，等一下就輪到了；現在牙痛...不好意思目前最快三個月後，要不然你要排當日最後一個，要等3-4小時」、「我昨天打去一家明年2月...我直接謝謝再見」、「我有一次智齒在痛，牙醫拔掉、其中有一間診所要等2年，因為預約全滿」。

過來人則建議，「我都找傳統牙醫最棒了，技術好、醫德好，今年遇到更讓我跌破眼鏡，洗牙只收我50元」、「可以去那種老舊裝潢的牙醫診所，不用等，醫師很老但手速很快，一點都不囉嗦」、「1.現場等，碰到遲到或放鳥的，有機會可以補進去；2.去自費牙醫（沒健保），比較不用等」、「因為醫師的嚴謹度就會拉長治療時間，但普通老舊的牙醫診所幾乎都是馬上去、馬上能看，因為他沒有什麼長期病人」。

對於原PO拋問，「牙醫真的有這麼忙嗎？」一名牙助現身解釋，「是真的很忙，洗牙跟簡單補牙就要預留個15分鐘，如果是多顆補牙或是第一次根管治療至少要預留半小時，自費療程通常要1至2小時，有時候病人會遲到，導致看診delay，這些情況幾乎每天都會發生，每15分鐘就要看一位患者，有時同一時段甚至會看兩位患者，一有空檔就要看現場掛號的患者，我們根本沒時間喝水、上廁所，常常憋尿，壓力是真的很大」。