賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助





▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，造成多人受傷、多棟建築受損。對此，總統賴清德今（9日）表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

賴清德於社群平台X轉發日本首相高市早苗貼文並表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問」。

賴清德表示，「面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。