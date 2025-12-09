賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）
記者郭運興／台北報導
日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，造成多人受傷、多棟建築受損。對此，總統賴清德今（9日）表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。
賴清德於社群平台X轉發日本首相高市早苗貼文並表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問」。
賴清德表示，「面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。
青森県沖で昨日発生した地震について、影響を受けられたすべての皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。台湾と日本は災害があるたびに支え合ってきました。私たちはいつでも必要な支援を行う用意があります。日本の皆さまのご無事と、一日も早い日常生活の再開をお祈りしています。 https://t.co/e8DsfSuEHe— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) December 9, 2025
