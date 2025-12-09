全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

▲最強高中生獲頒最佳實境實況主。（圖／翻攝自X／@rayasianboy）

記者鄺郁庭／綜合報導

因和美國實況主Kai Cenat結識，被封為「台灣最強高中生」的Ray，最近在 2025 The Streamer Awards 頒獎典禮上，獲頒「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，成為台灣史上第一人，官方也發IG祝賀貼文「今年，他將直播內容穿插於現實生活和電腦螢幕之間，為觀眾呈現了兩種截然不同的精彩體驗！」「恭喜 @rayasianboy_ 榮獲Best Reality Streamer！」

「台灣最強高中生」直播主Ray在歐美擁有高知名度，今年3月他回歸實況圈後，除了認真開直播，還創辦自己的服飾品牌「RUEL」，並與知名運動品牌簽合作，是歐美人氣實況主之一。今年他入圍 2025 The Streamer Awards 的「Best Reality Streamer」，擊敗 FaZe Adapt、Deshae Frost 等人，成為首位贏下該獎項的台灣人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ray獲獎後，不忘向摯友兼貴人Kai Cenat致敬，並在台上高喊「GOD DID」。也在X發文「Thank y’all so much THIS IS FOR Y’ALL」。

Thank y’all so much THIS IS FOR Y’ALL pic.twitter.com/UTL9v9mYw3 — Ray (@rayasianboy) December 7, 2025

The Streamer Awards最早是從2022年開始，對於許多實況主而言，能獲得典禮上其中之一獎項，無疑是對自己所付出的一種肯定，而獎項提名標準一直以來都採取由觀眾率先提交名單，官方再彙整並決定進入投票階段的最終入圍者，每個獎項類別也會額外加入一名由評審遴選的候選人，其中以70%大眾票再加上30%評審票，決出該年度獲獎得主。