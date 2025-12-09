全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

▲最強高中生獲頒最佳實境實況主。（圖／翻攝自X／@rayasianboy）
記者鄺郁庭／綜合報導
因和美國實況主Kai Cenat結識，被封為「台灣最強高中生」的Ray，最近在 2025 The Streamer Awards 頒獎典禮上，獲頒「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，成為台灣史上第一人，官方也發IG祝賀貼文「今年，他將直播內容穿插於現實生活和電腦螢幕之間，為觀眾呈現了兩種截然不同的精彩體驗！」「恭喜 @rayasianboy_ 榮獲Best Reality Streamer！」
「台灣最強高中生」直播主Ray在歐美擁有高知名度，今年3月他回歸實況圈後，除了認真開直播，還創辦自己的服飾品牌「RUEL」，並與知名運動品牌簽合作，是歐美人氣實況主之一。今年他入圍 2025 The Streamer Awards 的「Best Reality Streamer」，擊敗 FaZe Adapt、Deshae Frost 等人，成為首位贏下該獎項的台灣人。
Ray獲獎後，不忘向摯友兼貴人Kai Cenat致敬，並在台上高喊「GOD DID」。也在X發文「Thank y’all so much THIS IS FOR Y’ALL」。
Thank y’all so much THIS IS FOR Y’ALL pic.twitter.com/UTL9v9mYw3— Ray (@rayasianboy) December 7, 2025
The Streamer Awards最早是從2022年開始，對於許多實況主而言，能獲得典禮上其中之一獎項，無疑是對自己所付出的一種肯定，而獎項提名標準一直以來都採取由觀眾率先提交名單，官方再彙整並決定進入投票階段的最終入圍者，每個獎項類別也會額外加入一名由評審遴選的候選人，其中以70%大眾票再加上30%評審票，決出該年度獲獎得主。
讀者迴響