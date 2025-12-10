日控「雷達照射」30分鐘　陸：前後矛盾、顧左右而言他

▲解放軍航母遼寧艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎10日針對「雷達照射」一事指出，關鍵在於中方進行了大約30分鐘的間歇性照射，且通知演習時漏掉關鍵訊息。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆表示，日方說法前後矛盾、顧左右而言他，「是不是在故意轉移焦點，企圖誤導國際社會？」

郭嘉昆10日下午在例行記者會上提到，中方已多次就此闡明嚴正立場，事實真相十分清楚，「日方此前聲稱沒有接到中方通報，現在又承認事先收到了中方的訊息，前後矛盾、顧左右而言他。」

郭嘉昆指出，「日方還拒不解釋在事先收到通報的情況下，為何執意派戰鬥機擅自闖入中方演訓區域抵近偵查滋擾，製造緊張事態，持續惡意炒作？日方是不是在故意轉移焦點，企圖誤導國際社會？」

郭嘉昆強調，「日方現在應該做的是正視當前中日關係困難的癥結，認認真真反思糾錯，老老實實撤回高市首相涉台錯誤言論。」

▼日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）



此外，郭嘉昆也指出，近年來日本大幅調整安保政策，加快修改「和平憲法」，持續突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，放寬武器出口，圖謀修改「無核三原則」，發展所謂「對敵基地攻擊能力」，日方高官還放言不排除引進核潛艇，這一系列動作已經引起周邊國家和國際社會的高度警惕。

郭嘉昆說，日本防衛費已經連續13年增長，規模在西方國家中居於第二位。歐洲智庫統計，日本五大軍工企業2024年收入較前一年猛增40%，「一個舉著和平憲法的幌子，喊著反思戰爭號子，自稱走專守防衛路子的國家，該如何解釋強軍擴武的所作所為？”」

郭嘉昆還說，國際社會有必要提醒日方，1945年《波茨坦公告》第六條、第七條、第九條和第十一條要求，必須毫不留情鏟除日本軍國主義及其土壤。只有從政策和法律上限制日本戰爭權，從思想上消除日本戰爭根源，才能建立和平、安全與正義的新秩序，「日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。」

郭嘉昆強調，日本加速強軍擴武，圖謀再軍事化，只會引發對日本未來向何處去的再質疑，換來國際社會對日本歷史罪行的再清算，「中方呼籲所有愛好和平的國家，警惕和阻止任何復活日本軍國主義的危險動向，共同維護來之不易的二戰勝利成果。」