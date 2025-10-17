　
社會 社會焦點 保障人權

說女部屬「穿比基尼露刺青」！性平女講師涉性騷記過...喊冤被打臉

▲▼ 除毛,蜜蠟,夏季,夏天,除毛刀,比基尼。（圖／pixabay）

▲性平女主管對女性部屬說「妳是不是要穿比基尼，別人就能看到妳漂亮的刺青」涉權勢性騷擾遭記過處分。（圖／pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女主管，因對女性部屬說「妳是不是要穿比基尼，別人就能看到妳漂亮的刺青」、「那你都不能穿短裙」等言語，遭認定構成「權勢性騷擾」，被記1小過、3年內不得擔任性平講座講師，並須接受性平輔導。該主管不服主張言論屬善意關心且程序有瑕疵向法院提起訴訟。不過彰化地方法院審理後駁回其訴，全案仍可上訴。

依據判決書指出，原告擔任彰化某事務所主任。在辦公室公開表示「妳是不是要穿比基尼，別人就能看到妳漂亮的刺青」，當部屬談及暈眩病症時，回應「那你都不能穿短裙」。

原告在法庭上主張，該名部屬平時不避諱展示胸前刺青，在鼓吹性平社會風氣下，穿著比基尼實屬正常；而提醒「不能穿短裙」是擔心部屬暈倒時走光，屬善意關懷。且兩人同為女性，言論不帶性意圖。直指調查程序有瑕疵，稱機構未告知具體申訴事由，使其無法充分陳述意見，也未能請求調查有利證據。

被告則反駁，調查小組由1名內部人資主管與2名外部委員組成，程序客觀公正。原告在辦公場所以橫越辦公室音量討論部屬身體隱私部位，已造成敵意工作環境；而「穿短裙」評論確涉特定性別穿著，且兩人關係並不熟稔，言論已超出適當界線。

彰化地院審理，首先，程序方面，原告在接受訪談前已透過副執行長知悉申訴事由與身分，並在調查中充分陳述意見，難認程序有瑕疵。

其次，針對言論是否構成性騷擾，法院採用「合理被害人」標準，認為「比基尼」言論涉及部屬胸口下方隱私部位刺青，在工作場合公然討論並無必要。「短裙」評論出現在討論病情時，帶有揶揄語氣，意指暈倒可能導致身體私密部位曝光。兩造關係並不親近，言論已造成敵意、冒犯性工作環境

關於懲戒比例原則，法院認為機構身為推動性平單位，對員工言行要求本應更嚴格，且原告行為非屬單次，記1小過等處分並未違反比例原則。判主管敗訴，全案正上訴中。

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

