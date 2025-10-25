UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區林森一路一間SPA會館經營色情交易，對外廣告宣稱有「童顏巨乳」、「專業手技」以及水床服務，吸引不少嫖客上門。警方獲報後展開蒐證，在上個月25日下午持搜索票上門查緝，當場查獲3名外籍女子與3名男客正在進行全套及半套性交易。

▲這家色情護膚SPA店對外廣告詞相當煽情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新興分局指出，該會館對外標榜「專業按摩」、「溫柔手技」，甚至在網路上以「白皙童顏巨乳」、「豐滿大UU新咩登場」，同時過去也有在網路上以「當冷風吹過窗外，暖氣讓你感受到如春般的溫暖」等文字進行宣傳，並搭配「#高雄付費約會」「#全糖」「#水床紓壓」等標籤字眼吸引客人上門。

▲警方當場查獲有3對男女正在進行性交易 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在上月25日下午3時30分，警方持搜索票突襲該店，當場查獲負責人36歲洪姓男子、39歲盧姓員工，以及3名嫖客與3名外籍女服務生分別在包廂內進行性交易。涉案女子分別為24歲泰籍查女、30歲越南籍黎女與31歲越南籍陳女，男客則為47歲陳男、50歲陳男及43歲廖男。

警方調查，該會館安排外籍女服務生與男客進行每節40分鐘的交易，全套收費2400元、半套1800元，店家從中抽頭800元牟利。全案依妨害風化罪將洪、盧2人移送高雄地檢署偵辦，6名嫖客與女服務生則依《社會秩序維護法》第80條送辦。