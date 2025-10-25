　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區林森一路一間SPA會館經營色情交易，對外廣告宣稱有「童顏巨乳」、「專業手技」以及水床服務，吸引不少嫖客上門。警方獲報後展開蒐證，在上個月25日下午持搜索票上門查緝，當場查獲3名外籍女子與3名男客正在進行全套及半套性交易。

▲這家色情護膚SPA店對外廣告詞相當煽情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這家色情護膚SPA店對外廣告詞相當煽情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新興分局指出，該會館對外標榜「專業按摩」、「溫柔手技」，甚至在網路上以「白皙童顏巨乳」、「豐滿大UU新咩登場」，同時過去也有在網路上以「當冷風吹過窗外，暖氣讓你感受到如春般的溫暖」等文字進行宣傳，並搭配「#高雄付費約會」「#全糖」「#水床紓壓」等標籤字眼吸引客人上門。

▲這家色情護膚SPA店對外廣告詞相當煽情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方當場查獲有3對男女正在進行性交易 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在上月25日下午3時30分，警方持搜索票突襲該店，當場查獲負責人36歲洪姓男子、39歲盧姓員工，以及3名嫖客與3名外籍女服務生分別在包廂內進行性交易。涉案女子分別為24歲泰籍查女、30歲越南籍黎女與31歲越南籍陳女，男客則為47歲陳男、50歲陳男及43歲廖男。

警方調查，該會館安排外籍女服務生與男客進行每節40分鐘的交易，全套收費2400元、半套1800元，店家從中抽頭800元牟利。全案依妨害風化罪將洪、盧2人移送高雄地檢署偵辦，6名嫖客與女服務生則依《社會秩序維護法》第80條送辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷愛妻甜笑現身！　白襯衫馬尾入鏡「大嫂團合照」
UU童顏巨乳沒了！「水床連結」遭攻堅　火辣畫面曝光
快訊／彰化養豬場4豬暴斃　初步送驗結果出爐
非洲豬瘟疫情有變？中央災變中心下午3:30記者會　陳時中主持
新店擋土牆崩落毀住家！　91居民連夜打包撤離
化製車曾赴梧棲場！養豬場4豬暴斃　業者：正常範圍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄仁武喋血！撂人開山刀斬「感情糾紛」　3受傷送醫5人被逮

桃園龜山透天民宅凌晨大火！恐怖烈焰狂竄　2戶4人受困

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

快訊／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豪雨釀災！新店擋土牆崩落毀住家　91人連夜打包提前撤離逃劫

小三控正宮「翻拍手機蒐證」沒隱私　告討55萬被打臉

祭拜亡姊離奇亡！土城女「蓋濕棉被」窒息　閨蜜涉殺人羈押禁見

罕病女遭詐30萬救命錢　女大生車手被加重判刑1年10個月

屏縣前議員發監前潛逃被通緝　多名支持者也被判刑

廢棄學校撞見男屍！60萬粉Youtuber身分曝光　曾夜闖寺廟判刑

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

高雄仁武喋血！撂人開山刀斬「感情糾紛」　3受傷送醫5人被逮

桃園龜山透天民宅凌晨大火！恐怖烈焰狂竄　2戶4人受困

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

快訊／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豪雨釀災！新店擋土牆崩落毀住家　91人連夜打包提前撤離逃劫

小三控正宮「翻拍手機蒐證」沒隱私　告討55萬被打臉

祭拜亡姊離奇亡！土城女「蓋濕棉被」窒息　閨蜜涉殺人羈押禁見

罕病女遭詐30萬救命錢　女大生車手被加重判刑1年10個月

屏縣前議員發監前潛逃被通緝　多名支持者也被判刑

廢棄學校撞見男屍！60萬粉Youtuber身分曝光　曾夜闖寺廟判刑

《逃離鴨科夫》三天賣破50萬　有望衝擊絲綢之歌網盼多人模式

快訊／還沒下完！4縣市大雨特報　下到晚上

高雄仁武喋血！撂人開山刀斬「感情糾紛」　3受傷送醫5人被逮

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

HONDA「新HR-V運動款日本開賣」75萬新台幣有找！油電、四驅都有

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪！本人喊「好可惜啊」釣出導演鬆口

做讓自己開心的事！給生活「快樂預算」提升品質又能紓解壓力

桃園龜山透天民宅凌晨大火！恐怖烈焰狂竄　2戶4人受困

「布魯樂谷2.0」回歸帶旺房市　亞灣新屋均價首站5字頭

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

社會熱門新聞

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

帥警被控勤務間練健身　PO文反控長官霸凌

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

廢校探險驚見男屍！64萬YouTuber急報警

廢棄學校撞見男屍！　60萬粉Youtuber曾夜闖寺廟判刑

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走

酒後爭執演變慘劇！桃園男子持刀砍父成重傷下場曝

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

桃客司機打斷高中生鼻樑！公司神隱2天道歉了

約好開放式關係　夫交往2女要賠妻20萬

更多熱門

相關新聞

埔里市區連環撞！50歲男狂撞4車肇逃再自首

埔里市區連環撞！50歲男狂撞4車肇逃再自首

南投埔里鎮中山路二段昨(23)日晚間發生連環交通事故，一輛自小客車撞上1部機車及3輛汽車後肇逃。警方獲報調閱監視器鎖定肇事車輛，車主隨後主動到案說明，警方將持續釐清肇事經過及相關責任。

半聯結車擦撞分隔島　駕駛輕傷

半聯結車擦撞分隔島　駕駛輕傷

嘉義女騎士闖平交道！撞斷遮斷桿刮傷「栩悅號」

嘉義女騎士闖平交道！撞斷遮斷桿刮傷「栩悅號」

詐團「賣家幫」3月吸金3億！高雄夫妻遭判刑

詐團「賣家幫」3月吸金3億！高雄夫妻遭判刑

廢校探險驚見男屍！64萬YouTuber急報警

廢校探險驚見男屍！64萬YouTuber急報警

關鍵字：

高雄SPA會館色情交易水床老司機手技童顏巨乳影音

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

更多

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面