　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度夜店大火23死「含多名外國遊客」　疑廚房瓦斯桶爆炸

▲▼印度夜店大火23死「包括多名外國觀光客」　疑廚房瓦斯桶爆炸。（圖／翻攝X）

▲果阿邦夜店大火至少23死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度觀光勝地果阿邦（Goa）一間夜店昨日午夜發生火災，至少23人不幸罹難，其中包括多名員工與數名外國遊客，另有約50人受傷。根據初步研判，疑似是廚房瓦斯桶爆炸，釀成了這起悲劇。

BBC、《衛報》報導，6日午夜0時4分，位於北果阿爾波拉（Arpora）地區的夜店「Birch by Romeo Lane」發生重大火警，消防員的灌救與搜索工作持續一整夜後，警方才證實火勢撲滅，所有遺體都被尋獲。

根據警察局長庫馬爾（Shri Alok Kumar）等官員說法，火勢主要集中在1樓廚房區域，罹難者大多是廚房周圍的夜店員工。起火原因疑似是瓦斯桶爆炸，但仍需進一步調查釐清。

醫護人員指出，23名罹難者之中，3人死於燒燙傷，其餘20人則因濃煙窒息身亡。果阿邦首席部長薩旺特（Pramod Sawant）證實死者包括「3至4名」觀光客，但具體年齡與國籍尚未確認，「今天對果阿所有人來說都是非常痛苦的一天」，他親赴現場視察後，下令徹查並強調對責任人採取最嚴厲法律行動，「任何疏失都將面臨嚴厲處置」。

果阿邦曾是葡萄牙殖民地，也是印度西岸知名度假勝地，每年吸引數百萬遊客前往享受海灘與夜生活。官方數據顯示，光是今年上半年就有550萬遊客造訪，其中27.1萬人來自海外。火災在印度並不罕見，原因是建築施工不當、過度擁擠以及未能遵守安全法規。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朴寶劍超帥素顏！　一早現身小港機場
快訊／軟銀正式簽下徐若熙！　預計公布時間點揭曉
「Nissan全新入門休旅」發表　折合新台幣70萬有找
古錐師喪女5年最痛決定！　「永遠做她最驕傲爸爸」
快訊／台南男斧頭砍女警！　動機曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！33童瞬間喪命　內戰血腥升級

印度夜店大火23死「含多名外國遊客」　疑廚房瓦斯桶爆炸

美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

諾貝爾得主：與中國相比，「英國越來越像第三世界」

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！33童瞬間喪命　內戰血腥升級

印度夜店大火23死「含多名外國遊客」　疑廚房瓦斯桶爆炸

美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

諾貝爾得主：與中國相比，「英國越來越像第三世界」

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手

《戰地風雲6》反作弊系統再立功　已阻239萬外掛官方自豪98%乾淨

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「金童」唐西奇喜迎二女兒誕生！道奇也來祝賀　有望明日回歸湖人

手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

讓交通安全成為城市語言　新北跨局處打造「生活化宣導」

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！醫大推：排毒還抗發炎

禁小紅書蔣萬安轟變共產黨　劉世芳批濫用言論自由：反對警政署打詐？

AAA／Rei跳一半到藝人席　佐藤健.朴寶劍跳舞啦！

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬　滿身血喪命

IAEA：車諾比核電廠遭襲「防護罩失效」

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

夫妻慶祝退休砸百萬環遊世界　下場慘了

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

更多熱門

相關新聞

彰園藝鐵皮貨櫃倉庫起火　7車16人灌救

彰園藝鐵皮貨櫃倉庫起火　7車16人灌救

彰化縣田尾鄉今（6）日晚間傳出火警，一處位於張厝巷、作為園藝物資存放倉庫的鐵皮貨櫃屋突然起火，範圍約5平方公尺，所幸未向周邊延燒，無人員受困受傷。消防局於18時42分接獲通報後立刻派遣田尾、北斗、田中、社頭與永靖等消防分隊到場搶救。

高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

關鍵字：

果阿邦夜店印度火災

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

全台第3家「島語」12/29開幕

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面