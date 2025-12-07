印度夜店大火23死「含多名外國遊客」　疑廚房瓦斯桶爆炸

▲果阿邦夜店大火至少23死。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度觀光勝地果阿邦（Goa）一間夜店昨日午夜發生火災，至少23人不幸罹難，其中包括多名員工與數名外國遊客，另有約50人受傷。根據初步研判，疑似是廚房瓦斯桶爆炸，釀成了這起悲劇。

BBC、《衛報》報導，6日午夜0時4分，位於北果阿爾波拉（Arpora）地區的夜店「Birch by Romeo Lane」發生重大火警，消防員的灌救與搜索工作持續一整夜後，警方才證實火勢撲滅，所有遺體都被尋獲。

根據警察局長庫馬爾（Shri Alok Kumar）等官員說法，火勢主要集中在1樓廚房區域，罹難者大多是廚房周圍的夜店員工。起火原因疑似是瓦斯桶爆炸，但仍需進一步調查釐清。

醫護人員指出，23名罹難者之中，3人死於燒燙傷，其餘20人則因濃煙窒息身亡。果阿邦首席部長薩旺特（Pramod Sawant）證實死者包括「3至4名」觀光客，但具體年齡與國籍尚未確認，「今天對果阿所有人來說都是非常痛苦的一天」，他親赴現場視察後，下令徹查並強調對責任人採取最嚴厲法律行動，「任何疏失都將面臨嚴厲處置」。

果阿邦曾是葡萄牙殖民地，也是印度西岸知名度假勝地，每年吸引數百萬遊客前往享受海灘與夜生活。官方數據顯示，光是今年上半年就有550萬遊客造訪，其中27.1萬人來自海外。火災在印度並不罕見，原因是建築施工不當、過度擁擠以及未能遵守安全法規。