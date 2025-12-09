孫興慜遭前女友勒索636萬！法院判決出爐　女主關4年、共犯關2年

▲南韓足球球星孫興慜。（翻攝自推特）



圖文／鏡週刊

南韓足球巨星孫興慜捲入「被前女友以懷孕為由勒索」案件，歷經一年多調查與審理後，首爾中央地方法院8日做出一審判決，兩名被告全數被判刑，其中主嫌梁姓女子被判4年徒刑，共犯龍姓男子則被判2年徒刑。

她真的懷了孫興慜的孩子嗎？法院：供詞反覆、不可信

根據《韓聯社》報導，法院指出，梁女在得知自己懷孕後，從未確認胎兒父親身分，其說法前後矛盾，難以採信。她雖稱胎兒為孫興慜的孩子，但內容反覆、證據不足，法院不予採信。

威脅、散播消息、企圖勒索……手法超越「一般糾紛」？

法院認為，40多歲的龍男不只參與威脅、勒索，還利用孫興慜的知名度，主動向媒體、廣告公司散播「梁女懷孕、又人工流產」的訊息，嚴重傷害被害人名譽，也造成極大精神痛苦。

為了錢？威脅支付3億韓元！勒索行為曝光

根據判決內容，梁女是孫興慜的前女友。去年6月，她向孫傳送胎兒超音波照，並威脅若不支付3億韓元（約新台幣636萬元），就要對外揭露懷孕事實。其後，在得手3億韓元後，她與龍男合謀，再度威脅將懷孕、人工流產消息曝光給媒體與孫的家屬，企圖勒索7000萬韓元（約新台幣173萬元），但未得手。

檢方先前求處梁女5年、龍男2年有期徒刑，法院最後判處4年及2年徒刑，一審結果仍可上訴。



