社會 社會焦點 保障人權

小紅書將遭封鎖1年！國安檢測15項不合格　涉詐1706件財損2.4億

▲刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

▲刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

政府曾於10月14日透過海基會函請小紅書母公司—中國行吟信息科技（上海）有限公司——提出改善計畫，惟迄今未獲任何回覆。內政部表示，小紅書不僅曾在中國遭開罰，美國德州更直接禁用，顯示其平台管理問題備受國際關注。若政府袖手旁觀，將對國內守法業者造成不公平競爭，更等同放任詐騙橫行，嚴重侵害國人權益。

▲刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部同時強調，停止解析並非首例。統計今年1至11月，各部會依詐防條例通報的涉詐網站停止解析案件已達 4 萬 5,094 組。國際平台如 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 均已依規定設置在台法律代表人，遵守本地法規；其他在台提供服務的平台亦應比照辦理，不能置身於台灣法制之外。

內政部亦呼籲 Google 等國際平台善盡企業社會責任，全面停止刊登與小紅書相關的廣告，避免助長詐騙風險；也提醒民眾切勿下載該APP，如已安裝請立刻停止使用，改用符合資安標準的合法平台，以確保個資與財產安全。政府表示，未來將持續要求所有網路平台與APP業者強化法遵措施並改善服務品質，與政府共同築起資安防護網，保障國人安心使用數位服務。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中日關係緊張，有媒體報導，此次日本態度強勢，是因不滿中國滲透、鼓吹沖繩獨立，甚至透過台灣黑幫牽線，利用毒品利誘沖繩黑幫。此舉引發台日國安單位重視，聯手防堵中國的認知作戰。刑事局副局長蕭欽杰今（4日）證實，日本黑幫旭琉會受統促黨邀請，在2023年、今年兩度來台參與幫派活動；至於毒品走私日本一事，今年迄今僅有1件，也遭刑事局查獲。

小紅書停止解析限制接取刑事局

