社會 社會焦點 保障人權

新北刑大代理副隊長凌晨聲押禁見　飲宴黑道堂主洩密

▲▼張姓偵查佐。（圖／記者陳以昇攝）

▲張姓偵查佐。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、葉國吏／新北報導　

新北地檢署9日偵辦新北市刑事警察大隊多名員警疑似洩密和貪污，刑大代理副隊長鄭姓員警遭聲押，另外三名警察則以5萬至15萬元交保，案件引起社會對警界風紀的高度關注。

新北地檢署9日針對新北市刑事警察大隊多名員警涉嫌向黑道透露辦案進度、貪污等疑雲展開行動。檢方鎖定刑大偵一隊代理副隊長鄭姓員警、偵查員趙姓員警，以及現任金山分局偵查佐王姓員警，並分頭前往住處搜索，隨後將三人帶回地檢署調查。消息曝光後，警界風紀問題再度成為社會熱議焦點。

據了解，遭調查的鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、王姓偵查佐，以及現任中和分局偵查佐張姓員警，四人在2023年時都服務於刑大偵一隊。檢調懷疑，他們當時透過與台北市某黑道堂口堂主聚餐聯絡感情，席間疑似向對方透露偵辦進度與情資，涉嫌洩密及不當往來。

除了前述三人，張姓偵查佐當晚也被檢方拘提到案。值得注意的是，張員警今年10月才因洩密案被羈押，近期才交保出來，不料又因新案被帶走。訊問後，檢方依涉貪污治罪條例、刑法偽造文書及洩密等罪名，諭知王員警10萬元、趙員警5萬元、張員警15萬元交保，而鄭姓代理副隊長因案情重大遭聲請羈押，案件後續備受關注。

