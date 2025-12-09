　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，今年10月7日院方召開第九次準備程序庭，鄭文燦出庭前不發一語步入法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，今年10月7日院方召開第九次準備程序庭，鄭文燦出庭前不發一語步入法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉貪案10月7日進行第九次準備程序庭時，檢辯雙方對本案是否違法監聽相互辯駁且爭執不下，新任審判長潘政鴻以「我說了算」停止雙方激辯，要求檢方2週內提出相關監聽偵查報告，再由法院認定是否具有證據能力。全案今（9）日上午召開第十次程序庭辯論，將勘驗廖峻松父子偵訊光碟與相關筆錄內容。

桃園地院上次召開鄭文燦第九次程序準備庭，新任審判長潘政宏負責合議庭接續審理，受命法官田時雨、陪席法官則為蔡旻穎等新合議庭，原本欲針對桃園市府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」市長專案報告會議音檔紀錄進行勘驗。但審判長潘政宏開庭前請檢辯雙方先詳閱院方準備厚達五十餘頁會議紀錄逐字稿，如對內容有疑義再提出討論，提供雙方約30分鐘閱讀後再開庭，減少冗長勘驗會議紀錄，此舉果然讓檢辯雙方減少可能衍生的煙硝味。

但檢辯雙方休息後重新開庭，辯方律師施宣旭、錢建榮與鍾維翰先後向庭上主張，不合法監聽內容不可作為證據，指檢方在監聽廖姓父子涉嫌行賄市府某公務人員身分嫌疑人時，對廖姓父子監聽內容，意外發現廖姓父子監聽內容扯上鄭文燦，進而違法監聽追查鄭文燦涉嫌收賄，但基於「一人一案一票」原則，檢方應另向法院聲請監聽票，才能使用該份通訊監聽，再由地檢署另案向法院申請監聽票，辯方主張檢方違法另案監聽，最高法院曾有明文規定說得很清楚，質疑檢方所有的監聽內容都沒有證據能力。

列席檢方主任檢察官呂象吾與公訴檢察官邱健盛則提出辯駁，監聽廖俊松父子時是發現他們涉嫌向公務人員行賄，但不確定是哪位公務人員，經監聽追查才發現是鄭文燦涉嫌收賄。本案如同監聽詐騙集團一樣，追查出有多名被害人遭詐，是不可能再個別簽分另案調查。

審判長潘政宏聽取檢辯雙方爭執，欲中止檢辯彼此激辯，一度以「我說了算」，請求檢方在兩週內提出本案全部聲請監聽報告內容，法院許可裁定公文等供法官考量再做進一步處理，同時以給雙方作業，希望雙方能按時繳出。

院方裁定今天上午10時召開第十次程序庭辯論，鑑於出庭關心人士可能比預期人數多，可能商借國民法庭開庭，同時宣布今天將勘驗廖俊松父子等重要證人相關偵訊光碟，屆時可了解是否有更多突破性內容。

 【更多新聞】

鄭文燦貪污案再開庭　三度換人！新任承審法官田時雨首登場

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長「我說了算」要檢辯交作業

88歲阿北開車出事了！打瞌睡猛撞車頭爛毀　前車沒事他受傷

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水管插肛灌水！重拳捶肚胃破裂　狠父虐死2歲兒重判18年定讞

6車手超狠！假投資App騙新竹貴婦1500萬　沒錢賠償全被判刑

嘉義遊覽車路口擦撞農耕車！2人受傷　疑轉彎視線死角釀禍

高雄連兩起亂餵流浪動物、野鴿引鼠患　70歲嬤遭開罰1200元

查勤老婆通話紀錄被拒　夫「機車偷裝GPS」觸2罪被判刑

台南受虐柯基犬判還給飼主　動保處：會精進蒐證流程

驚險！台南轎車左轉失控撞庇護島翻覆　駕駛左膝受傷送醫

就愛人妻！小王車震被抓包　交往7個月代價30萬

鄰近航空站！花蓮大理石厰深夜大火　200坪廠房燒毀

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

水管插肛灌水！重拳捶肚胃破裂　狠父虐死2歲兒重判18年定讞

6車手超狠！假投資App騙新竹貴婦1500萬　沒錢賠償全被判刑

嘉義遊覽車路口擦撞農耕車！2人受傷　疑轉彎視線死角釀禍

高雄連兩起亂餵流浪動物、野鴿引鼠患　70歲嬤遭開罰1200元

查勤老婆通話紀錄被拒　夫「機車偷裝GPS」觸2罪被判刑

台南受虐柯基犬判還給飼主　動保處：會精進蒐證流程

驚險！台南轎車左轉失控撞庇護島翻覆　駕駛左膝受傷送醫

就愛人妻！小王車震被抓包　交往7個月代價30萬

鄰近航空站！花蓮大理石厰深夜大火　200坪廠房燒毀

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

女兒向父要錢被拒　狂打1377通電話

特勤警遭撞重傷恐截肢！家屬：肇事男一句道歉都沒

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

天王星大樓壓死女老師　建商起訴

更多熱門

相關新聞

單親媽虐兒致腦傷　法院嚴懲3年6月徒刑

單親媽虐兒致腦傷　法院嚴懲3年6月徒刑

桃園市巫姓單親媽媽於2023年11月間被社工查出對未滿一歲女兒施虐，造成全身出現多處傷勢，檢警調查發現，巫女曾於2022年對僅3歲兒子也施虐，還棄置娘家由家人照顧，被法院判刑8月，事後認錯獲判3年緩刑，緩刑期間再度對幼女施虐還否認犯行，更卸責給家人，檢察官痛斥「令人髮指」；桃園地院審理時，被告巫姓單親媽媽否認犯行，法官怒斥忝為人母，審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑3年6月。

竹縣老翁家中殺妻！自己打電話報警

竹縣老翁家中殺妻！自己打電話報警

剛出生女嬰丟下3樓慘死　可憐婦輕判3年

剛出生女嬰丟下3樓慘死　可憐婦輕判3年

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

已婚技師偷吃人妻　人夫殺到公司逼簽「天價和解書」　

已婚技師偷吃人妻　人夫殺到公司逼簽「天價和解書」　

關鍵字：

鄭文燦涉貪案違法監聽法院審判長檢辯交鋒

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面