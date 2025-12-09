桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

▲桃園市某國中8年級學生在課堂上吸電子煙，校方通報警方後沒入，結果驗出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯成分。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中傳學生課堂施用電子煙，校方獲悉後除立即通報警方，沒入的電子煙查出確實含有二級毒品依托咪酯成分，警方除追查電子煙來源外，因學生情緒出現異常，校方通知家長帶回處理，警方已啟動春暉個案輔導機制，家長則向校方請假一週，後續警方將移送桃園少年法庭審理。

據指稱，學生為8年級，昨天在課堂上施用電子煙，任課老師發現後隨即進行處置，未料學生當天竟再犯，且其情緒出現異常波動，校方隨即通知家長帶回，並完成校安通報，同時聯絡桃園警方協助。

初步在檢驗沒入的電子煙，煙油驗出二級毒品依托咪酯陽性反應，亦即俗稱「喪屍煙彈」，校方除通報警方協助處理，並將沒入的電子煙煙油部分，送至相關檢驗機關進行二次確認；學生家長隨後向校方請假一週。

市府教育局強調，學校第一時間已完成校安通報，教育局對該學生原班級及目睹學生班級予以輔導，後續針對該學生依輔導管教規定進行懲處。另外，校方也聯絡警察局少年隊，檢驗沒入的電子煙器具，初判煙油呈現「依托咪酯」陽性反應，後續將再送相關機關鑑定，確認陽性後由警察機關函復教育局啟動春暉個案管制輔導機制。由於依托咪酯為二級毒品，相關證物將移送桃園少年法院審理。