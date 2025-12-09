　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

▲桃園市某國中8年級學生昨天傳出在課堂上施用電子煙，校方通報警方後沒入電子煙，查出俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯成分呈陽性反應。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市某國中8年級學生在課堂上吸電子煙，校方通報警方後沒入，結果驗出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯成分。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中傳學生課堂施用電子煙，校方獲悉後除立即通報警方，沒入的電子煙查出確實含有二級毒品依托咪酯成分，警方除追查電子煙來源外，因學生情緒出現異常，校方通知家長帶回處理，警方已啟動春暉個案輔導機制，家長則向校方請假一週，後續警方將移送桃園少年法庭審理。

據指稱，學生為8年級，昨天在課堂上施用電子煙，任課老師發現後隨即進行處置，未料學生當天竟再犯，且其情緒出現異常波動，校方隨即通知家長帶回，並完成校安通報，同時聯絡桃園警方協助。

初步在檢驗沒入的電子煙，煙油驗出二級毒品依托咪酯陽性反應，亦即俗稱「喪屍煙彈」，校方除通報警方協助處理，並將沒入的電子煙煙油部分，送至相關檢驗機關進行二次確認；學生家長隨後向校方請假一週。

市府教育局強調，學校第一時間已完成校安通報，教育局對該學生原班級及目睹學生班級予以輔導，後續針對該學生依輔導管教規定進行懲處。另外，校方也聯絡警察局少年隊，檢驗沒入的電子煙器具，初判煙油呈現「依托咪酯」陽性反應，後續將再送相關機關鑑定，確認陽性後由警察機關函復教育局啟動春暉個案管制輔導機制。由於依托咪酯為二級毒品，相關證物將移送桃園少年法院審理。

 【更多新聞】

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

鄭文燦涉貪案「違法監聽」爭議　法官兩週後續勘關鍵證人證詞

桃警逮2藥頭！他假配合卻催油門想逃被壓制　住處搜出喪屍煙彈

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

更多熱門

關鍵字：

桃市國中生施用喪屍煙彈啟動輔導機制警方驗出毒品陽性反應

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面