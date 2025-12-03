助光復街區再發光！花蓮推「點亮店家」　五股賀聖宮行動支持

▲▼花蓮縣政府推出「點亮店家」計畫，積極媒合公益團體捐助店家，加速恢復營業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

馬太鞍堰塞湖事件除持續推動各項復建外，花蓮縣政府也投入街區機能恢復工作「點亮店家」計畫，積極媒合公益團體，捐助店家以加速恢復營業。1日由社會處陪同新北市五股賀聖宮訪視並捐贈多處店家，後續也將持續媒合有意協助店家復業的公益團體。

花蓮縣長徐榛蔚重視各面向復原工作，除基礎設施外，商業活動與生活機能的恢復更是關鍵。鄉親日常生活恢復需求各異，持續檢討復原工作。社會處「點亮店家」，特別媒合有意協助商家復業的公益團體，本次由賀聖宮直接捐助商家，加速商家恢復營運，也讓鄉親生活圈重新活絡，恢復生活機能。

▼新北市五股賀聖宮訪視並捐贈多處店家。

縣府表示，隨著立法院通過災後特別預算，中央與地方將持續合作、權責分工，攜手推動各項重建工程，共同加速光復鄉等三鄉鎮復原，讓生活機能早日回到正軌。

花蓮縣政府衷心感謝所有捐贈單位在危難時伸出援手，協助災區重建，因捐贈單位眾多，詳見花蓮縣政府官網馬太鞍堰塞湖資訊專區(https://www.hl.gov.tw/ysh/Default.aspx)。