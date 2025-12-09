首波冷氣團周末南下　低溫一夜驟降「探12度」　

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天東北季風影響，桃園以北及東半部降雨明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨。明天降雨趨緩，留意日夜溫差大。周四及周六又有2波冷空氣南下，周六晚間可能達冷氣團等級，低溫恐一夜驟降，下周日晚間再下探12度。

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周一波波冷空氣接力，目前受東北季風影響，北方黃海及東海有明顯雲系，台灣以迎風面北部及東半部降雨為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，今天清晨西半部近山區低溫下探12至13度，台北約18至19度，竹苗及嘉義輻射冷卻影響，感受也偏涼。今天桃園以北及東半部降雨明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨，花東也有局部降雨。

▲明天天氣概況。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，明天降雨趨緩，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有零星降雨，其他地區晴到多雲，西半部日夜溫差達10度，恆春、馬祖及澎湖要留意6至8級強風。周四東北季風稍微增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區、花東及恆春有局部降雨，中南部白天高溫略降。

周五、周六白天持續受到東北季風影響，他表示，北邊系統影響，水氣增多，基隆北海岸、宜蘭降雨明顯。周六晚間至下周日清晨東北季風再增強，可能達大陸冷氣團等級，周六晚間至隔天清晨降溫明顯，北部及宜蘭從22度降到15度，中部從24度降到18度，南部24度降到18度，花東22度降到16度，桃園至台南、台東、恆春及離島風浪明顯增強。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，下周日至周一降雨趨緩，溫度進一步下降，北部及宜蘭13至22度、中南部12至26度、花東14至22度，近山區清晨可能更低。

另外，他表示，今天至周四東半部及恆春有長浪；今天至周五西半部、金門及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。