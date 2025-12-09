周末迎冷氣團「下探10度」　連3天高山有望降雪

▲未來天氣概況。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地天氣轉為穩定，緊接周四又有一波東北季風略為增強，北部及宜花地區降雨機率增加，周六晚間起更強冷空氣接續影響，可能達冷氣團等級，期間低溫恐下探10度，中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天東北季風減弱，水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫雨，午後北部地區也有零星飄雨。周四下一波東北季風稍微增強，早晚偏涼，北部及宜花地區有局部短暫雨。

蔡伊其指出，周五至周六白天東北季風影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部較大雨勢。周六晚間東北季風或大陸冷氣團南下，明顯降溫。

他表示，下周日至周一冷空氣影響，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫雨，其中，周日中部以北山區也有零星短暫雨。周二冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗，僅台東至恆春有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



溫度方面，蔡伊其指出，明天清晨輻射冷卻影響，感受偏涼，白天回溫，西半部日夜溫差大。周四東北季風增強，各地早晚較涼。周五至周六白天高溫略降，北部及宜蘭約22至24度，低溫16至19度。

他表示，周六晚間較強冷空氣影響，北部及宜蘭明顯降溫，下周一清晨是這波冷空氣最冷時間點，中部以北低溫12度、南部14度、東部13至14度，局部空曠地區可能達10度。

另外，蔡伊其也說，受冷空氣影響，周六晚間至下周一清晨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有局部降雪機會。