社會 社會焦點 保障人權

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

記者許權毅／台中報導

高醫大一名陳姓學生到台中實習打工，半夜卻遭酒駕男子吳男狠撞喪命，陳的父親是電視台體育主播，全案今天開庭時，陳父特別把亡子的衣服穿在身上，「就像他也在這個法庭」一樣。陳父淚訴，吳男是最惡劣的酒駕，還無照、超速闖紅燈，讓自己沒有機會再愛孩子，希望吳男被重判，還給兒子一個公道。

▲陳姓高醫大生今年3月遭酒駕吳男撞死奪命，法院昨日起密集審理。（圖／ETtoday資料照）

回顧案情，今年3月8日凌晨，陳姓高醫大高材生因為實習而到台中生活，努力的他半夜還騎車跑外送賺取生活費，結果行經西屯區時，遭一名無照、酒駕、闖紅燈的吳男駕車猛力撞上，陳生傷重死亡，吳男還一度肇事逃逸，最後自行跑到派出所投案。

案件經由中檢起訴，台中地院國民法庭昨日與今日審理，預計明日上午評議後宣判。

▲▼體育主播兒子被撞死。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓體育主播穿著兒子衣服到庭參與審理。（圖／記者許權毅攝）

陳父是某媒體的體育主播、主管，這兩日都到庭參與庭審，陳父說，培養一個兒子到大四畢業，他又是念醫學院讀職能治療，在產房內看著他出生，可最後卻是必須要到太平間認屍，這對所有的家長，都是難以言喻的痛。

陳父說，我們是很認真的教育養育，親子關係也很好，他生日在暑假，我們都是全家旅遊，他從幼稚園開始，高中畢業典禮，我都會請假去參加，原本今年開開心心，想去參加他的大學畢業典禮，但是再也等不到了，就是因為發生這個車禍。

陳父說：「我覺得這是最惡劣的酒駕方式，酒駕、無照、超速、闖紅燈、肇逃。」他強調：「我辛辛苦苦培養的孩子，就這樣沒有了，台灣的法律酒駕致死只有10年，就算加上肇事逃逸，可能15年都判不到，台灣的司法就是這樣子，才會不符人民的期待，這次透過國民法官審判，期待給予這樣最惡劣的酒駕最重的刑責，不只是還我兒子公道，也是給社會最大的警惕，能知道酒駕是會被判重刑的，我兒子的死才有他的社會價值跟意義，也讓未來台灣用路人，能有更安全的環境。」

▲▼體育主播兒子被撞死。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓主播說，就像是孩子也有到法庭來，要替他討一個公道。（圖／記者許權毅攝）

陳父今日還特別把兒子的衣服穿在身上出庭，他表示，「今天穿上全套兒子的外套，包含襯衫還有褲子，就代表兒子今天好像也來到這個法庭，身為爸爸的我，已經沒有機會再愛他、為他付出。我能做的事只有透過司法來為他討一個公道，他這麼年輕，22歲的生日都還沒過就走了，這對我們家庭來講，一個難以承受的打擊，我很希望這次庭審，國民法官能打破過去沒有必要的法匠的思考，還給我們一個公道。」

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多家火鍋店上榜　食材驗出違規

府中站商圈重慶路　深夜驚傳氣爆

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

台中市中區日前發生一起街頭鬥毆，一群酒客疑因在電梯內發生不快，移至街上後爆發肢體衝突，1名吳姓女子先是被推倒，吳女的張姓男友見狀，氣得揮拳將紀姓、蔡姓、杜姓等3名女子一一擊倒在地，相關監視器畫面在網路瘋傳，引發討論。全案警方訊後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌，將涉案5人移送法辦。

5次酒後騎鐵馬被同一警攔！阿北月吞2.4萬罰單

5次酒後騎鐵馬被同一警攔！阿北月吞2.4萬罰單

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

台中高醫大學生主播體育酒駕國民法官

