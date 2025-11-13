評韓國瑜「打沈伯洋耳光」超響！醫點名賴清德：好好想想

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

精神科醫師沈政男12日在臉書發文，談到立委沈伯洋遭中共通緝、總統賴清德希望立法院長韓國瑜幫忙說話一事，直言韓國瑜回嗆「自己生病卻要別人吃藥」，這一記耳光「打得好響亮」。他細數「境外敵對勢力」一詞從蔡英文時代而來，批評民進黨把選舉失利怪在假訊息身上，進一步發展出「抗中保台」與「認知作戰」論述，認為根本是陰謀論，多數台灣人並不買單，還警告若執政者不反省，下一次選舉會繼續受到教訓。

沈政男表示，賴清德請韓國瑜為沈伯洋講話，韓國瑜卻反問為何要把對岸宣告為「境外敵對勢力」，稱「你把人家當敵國，人家當然要追殺你」，形容這句話就像一記耳光。他也酸說，「自己生病卻要別人吃藥」，質疑賴政府先在兩岸關係上製造緊張，再希望別人出手幫忙收拾局面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回顧，「境外敵對勢力」這幾個字原本不存在台灣政治語彙，是蔡英文政府在2018九合一大敗後，將選舉失利歸因於假訊息、假新聞及「紅媒」，才一路催生出「國安五法修法」與《反滲透法》，法條中才有了「境外敵對勢力」。他點名2017年的「滅香」風波就是早期被說成境外假訊息的案例，但在他看來，「這百分百就是台灣內部媒體誤植，卻疑神疑鬼認定是境外勢力搞鬼」。

談到「認知作戰」，沈政男直指，有人從國外回台後，發明這個名詞，宣稱中共可能攻台，要大家組織民防、用「台灣黑熊」符碼號召群眾，於是吸引綠營基本盤注意。蔡英文在2022年把沈伯洋拉進民進黨，2024年賴清德更把他排進不分區前段，並把中國宣告為「境外敵對勢力」，結果釀成後來的「大罷免」風波，他痛批，「事實證明，百分百就是亂扯」，甚至把沈伯洋的論述比喻成「阿姆斯壯沒上過月球」等陰謀論，缺乏科學根據。

他還點名沈伯洋曾說「中共從色情片觀看頻率可以知道你的政治傾向」，認為這種把兩個現象硬湊在一起的論述荒謬又誇張。沈政男質疑，賴清德滿意度稍微回升，就以為「中國是境外敵對勢力」沒有問題嗎？還有人要推沈伯洋選台北市長，他酸說，「藍白求之不得」，並強調沈伯洋是用國會議員身分發表這些主張，卻未必得到多數民意支持。