不用被標記！IG限動推出「全新功能」　網讚：追星族的勝利

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過IG的限時動態來記錄生活，「轉發」也是相當實用的功能，可以直接當好友的「限時小偷」。以往若被好友標記，才可以轉發該限時動態，不過今日IG則推出全新功能，只要該帳號沒有關閉分享功能，且為公開帳號，任何人都可以轉發。

IG今日推出全新功能，通知寫道「你的限時動態現在可以觸及更多用戶，現在所有人都能將你的公開限時動態分享到他們的限時動態。你可以隨時在『設定』中更新此設定」。據悉，以往若要轉發好友的限時動態，一定要被提及，如今只要點選限時動態右下角的「小飛機」圖示，即可「新增到限時動態」。

新功能曝光後，火速在Threads上掀起討論，有些人很開心，覺得日後可以轉發明星的動態，相當方便，「超讚，一定放爛」、「追星的勝利」；也有部分網友表示，「不用標註就能轉發，也太沒邊界感」、「我有點討厭這個功能，真的很廢又很沒邊界感」。但也有網友目前還沒有這個新功能。

還有網友許願，「這功能超怪，還我個人檔案發布」、「先還偷偷發布吧」、「我需要只發布到個人檔案」、「把發布個人檔案的功能還給我」、「我的偷偷發不見了，先還我」。

經實測，若自己的限時動態被轉發，是不會跳通知的。另外，如果想要關閉此功能，可以從主頁進入「設定和動態」，下滑找到「其他人可如何與你互動」中的「分享和重複使用」，點入後會看見「將限時動態分享到限時動態」，可選擇「所有人」、「你追蹤的粉絲」或「關閉」。