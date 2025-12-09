　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube 2025年度榜單出爐　Andy老師奪冠、對唱神曲擊敗Golden

記者蘇晟彥／綜合報導

YouTube 9日公佈2025年度創作者、音樂排行榜，分別由在今年創下驚人流量、逆勢重返200萬YouTuber的Andy老師，以及歌唱節目對唱神曲〈看著我的眼睛說〉奪下冠軍，而官方也推出「YouTube Recap」，一起帶大家回度年度故事。此外，Ku's dream酷的夢推出的《中文怪物》也在下半年以實境節目掀起討論，成為年度第二創作者。

▲▼ YOUTUBE 。（圖／Google提供）


YouTube推出「YouTube Recap」，化身為你專屬的時光機，幫你整理出今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等多達 12 種不同的內容，甚至可以根據你的觀看紀錄分析你的「專屬觀看性格」，將年度回顧打造成更趣味、更容易分享給自己親朋好友的體驗。你只需要在手機上打開 YouTube 應用程式並點選「個人中心」，或是在電腦上瀏覽 youtube.com/recap，即可開啟你的年度回顧故事。

今年，創作者用多元的形式尋求新的突破，同時把截然不同的兩股趨勢發展到極致；看見創作者一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始、最赤裸的真誠情感，展現了 YouTube 台灣社群強大的包容力。
「Ku's dream 酷的夢」推出的《中文怪物》系列影片，以實境秀的規格掀起討論熱潮，「The DoDo Men - 嘟嘟人」挑戰荒島求生極限，加上指標性的「MrBeast」持續入榜，展現了創作者不自我設限，勇於挑戰影音敘事邊界的野心，帶來驚人的跨圈效應。另一方面，綜藝天王也在 YouTube 找到「數位新生」，胡瓜的頻道「下面一位」與羅時豐經營的「大牛比較攬」持續在 2025 年獲得更多觀眾，證明綜藝大哥的魅力依舊能跨越世代，用更真實、更貼近生活的視角與年輕世代對話，也讓 YouTube 成為世代共融的平台。

在追求極致規格的同時，YouTube 更是快世代心靈的避風港。榜首「Andy 老師」分享自己脆弱的一面，「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」提供健康指引，加上「Ayu 速食」的美食療癒與「有感筆電 Daptoper」網路遊戲的熱血實況，反映台灣觀眾如何在快節奏生活中，從創作者身上找到「理解、放鬆、被看見」的需求，創作者也從觀眾、粉絲們身上獲得對等的支持與陪伴，建立真實的情感連結。同時，VTuber「鷗麥麥麥 Maii Ch」異軍突起，顯示這股陪伴感更延伸至虛擬世界，展現 YouTube 的包容力，讓每種聲音都能找到共鳴。

年度熱門創作者排行榜：
1. Andy老師
2. Ku's dream酷的夢
3. MrBeast
4. The DoDo Men - 嘟嘟人
5. 有感筆電 Daptoper
6. 下面一位
7. 初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit
8. 鷗麥麥麥Maii Ch.
9. 大牛比較攬
10. Ayu速食

年度熱門音樂影片排行榜：
1. 【纯享版】张远带着全新emo神曲又“杀”回来了！携手姚晓棠虐心唱响《看着我的眼睛说》 将故事感融入旋律 让人沉浸式感受虐恋！#天赐的声音6 EP7 20250530 | 中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang STV Official
2. “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation | Sony Pictures Animation
3. 利比《跳楼机》(官方歌词MV)｜LBI - Jumping Machine (Official Lyric Video) | Sony Music China索尼音樂中國
4. 黃奇斌 Ng KiPin - 若無你我欲去佗位 Official Music Video｜《96分鐘》電影主題曲 | 黃奇斌 Ng KiPin
5. BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V | BLACKPINK
6. "Soda Pop" Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation | Sony Pictures Animation
7. 義義初四（DISS TRACK）- Asiaboy禁藥王、DAFAA大法 | Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子
8. JENNIE - like JENNIE (Official Video) | JENNIE
9. 頑童MJ116【OGS】Official Music Video | 滾石唱片 ROCK RECORDS
10. G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak) (Official Video) | OfficialGDRAGON

12/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

