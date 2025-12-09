　
月薪4萬！他要結婚被討小聘26萬　一算「半年薪水要噴了」嚇傻

▲ 結婚,婚禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少年輕人結婚，因為錢的關係鬧得不歡而散。就有網友表示，同事最近準備結婚，雙方家長見面時，女方開口小聘26萬元、大聘66萬元但會全數退回，卻讓月薪4萬元的男方瞬間傻眼，直呼等於半年薪水直接飛走，完全無法接受，也忍不住上網問「結婚小聘26萬算高嗎？」掀起熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「結婚小聘26萬算高嗎？」提到該名同事是私立科大畢業、目前擔任行政人員，月薪約4萬元，原本以為只是走傳統流程、金額象徵性意思到就好，沒想到女方家長一開口，小聘就要26萬，大聘66萬雖說會退回，但男方仍覺得壓力山大，忍不住抱怨「對方一下就要走我半年薪水」。

看到貼文後，網友紛紛議論，「什麼時代了還在要聘金」、「26萬其實不多，但是現在結婚已經很少人在給聘金了」、「對方提供什麼嫁妝嗎？白要你26萬是在賣女兒嗎？」「談不攏就算了吧，後面還有一堆要談的，現在就卡住以後更辛苦」、「會退回的話何必要聘金，這種直接下一位。」

還有人直呼，「沒有26萬存款的人跟要26萬聘金的人，兩邊都先別結婚吧」、「小聘原則上是幫女兒存的底，但其實就是要女兒犧牲」、「沒有一定要給，但26萬都拿不出來，建議先別結，貧賤夫妻百事哀」、「現在算高，我周遭近五年結婚都沒收或更低」、「要同等的聘金就要有同等的嫁妝，否則就是自助餐。」

12/07 全台詐欺最新數據

結婚聘金婚禮情侶PTT

