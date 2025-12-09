批《鏡》不實報導潑糞　黃國昌提告：絕不容宵小鼠輩禍亂國家

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌養狗仔一事延燒至今，已變為收錢質詢的指控，《鏡週刊》今（9日）再爆料指出，姻親表弟臨櫃存款、現金成立凱思國際，恐遭鎖定為調查對象，串起黃的貪污罪行等。對此，黃國昌國會辦公室反擊，《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，黃已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

黃國昌國會辦公室今回應，痛批黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實柯文哲主席所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃國昌國會辦公室指出，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃委員的姻親匯款成立凱思公司，被黃委員打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞。

黃國昌國會辦公室表示，《鏡週刊》除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃委員不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。