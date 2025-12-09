黃國昌防火牆斷點浮現　「凱思金主」遭鎖定

▲黃國昌涉貪風暴擴大，檢調連月來已傳喚狗仔成員及臺雅案證人鞏固案情，懷疑他利用人頭設下斷點拿錢辦事。（鏡報鄒保祥）



民眾黨主席黃國昌涉貪風暴持續擴大！繼凱思國際負責人李麗娟遭本刊直擊確認只是人頭，加上黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟，由於她是黃最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。

此外，本刊掌握，黃的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，這名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，形同黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更加明確。

▲本刊直擊，高翬位在民生東路的無照安親班曝光後，她不但緊急歇業，竟還遷址裝潢另開新班。

由於L姓表弟也是黃國昌妻子高翔的親戚，與黃屬姻親關係，除了印證本刊先前報導黃國昌的姻親注資凱思國際確是事實，也更加證明凱思國際的實際負責人與黃脫不了關係，甚至就是黃國昌本人。

▲黃國昌妻子高翔（圖）的戶籍地設在凱思國際負責人李麗娟位在大安區的住家，顯見雙方相當熟識。

隨著注資凱思的姻親身分曝光，與高翬具有高度的關聯性，實在不得不讓人懷疑，這筆百萬元資金是否由高翬的耘力國際出帳？否則，高翬的表弟有什麼理由要投資凱思？且在公司登記過程未見持股，尤其他與凱思不見任何關係，也未擔任何種職務，加上高翬當時是耘力公司負責人，明明從事安親班事業，也未在凱思扮演角色或實際參與公司運作，種種跡證都顯示，高翬表弟與另名友人只是奉命跑腿的人頭。

▲凱思國際是黃國昌狗仔隊大本營，位在安和路2段的商辦大樓，十分隱密。（鏡報李智為）

何況，凱思人頭負責人李麗娟是高翬當時耘力公司經營的安親班老師，而且先後共存款成立凱思國際的二人，與高翬都有密切關係，使高翬難以擺脫利用表弟等人製造與凱思國際斷點，好讓黃國昌躲在幕後操控狗仔、拿錢辦事在立法院質詢的惡行。由於高翬在上月20日突然緊急將耘力公司歇業，並在仁愛路四段重啟安親班，相關帳冊是否已遭銷毀？一籮筐的疑點已成為檢調追查的重點。



