台灣「非洲豬瘟」被點名　菲律賓：全面禁豬肉進口、撤銷既有許可

▲全面暫停自台灣與西班牙輸入活豬及相關製品，並撤銷所有既有進口許可證。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓政府8日宣布，因應台灣與西班牙境內接連爆發非洲豬瘟疫情，即刻啟動緊急防疫措施，全面暫停自兩地輸入活豬及相關製品，並撤銷所有既有進口許可證。

根據《路透社》報導，菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）8日發布聲明強調：「面對非洲豬瘟威脅，政府必須採取高度警戒態度，阻止疫情擴散，確保國內養豬產業與相關就業機會不受衝擊。」

根據農業部公告，此次禁令涵蓋範圍相當廣泛，除了活體豬隻外，包含各類豬肉加工品、冷凍豬肉，甚至連豬隻人工授精用精液都在管制清單內。針對西班牙的禁令於7日率先生效，台灣部分則在8日正式實施。

疫情爆發時間軸顯示，台灣方面早在10月25日便向世界動物衛生組織（WOAH）通報台中市養豬場確診案例，經該國獸醫研究所檢驗證實感染非洲豬瘟病毒。

西班牙情況則較為複雜，當地獸醫當局11月28日向WOAH確認，巴塞隆納地區野豬群體中發現病例，使得身為歐盟最大豬肉生產國的西班牙面臨嚴峻挑戰。

菲律賓農業部進一步說明，所有先前核准的進口許可證將「自動失效」，新的申請案件也將無限期暫停審理，直到疫情獲得有效控制。唯一例外是西班牙在11月11日前製造、12月4日前完成裝船的冷凍豬肉產品，仍可准予入境。

為確保防疫滴水不漏，農業部已指示全國各主要港口的獸醫檢疫人員，對來自疫區的貨物進行嚴格把關，一旦發現違禁品項將立即攔截沒收。

非洲豬瘟雖然不會感染人類，但在豬隻間傳播速度極快，且目前尚無有效疫苗可供預防。專家指出，一旦病毒入侵，往往對當地養豬業造成毀滅性打擊。菲律賓此舉符合WOAH《陸生動物衛生法典》相關防疫規範，顯示政府對疫情防控的重視程度。

據了解，西班牙疫情爆發後，已有多國陸續跟進實施類似禁令，顯示國際間對非洲豬瘟防疫的高度關注。菲律賓身為豬肉進口大國，此次決定勢必對國內肉品供應與價格產生連鎖效應，後續發展值得持續關注。