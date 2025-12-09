川普停火協議瀕破裂！泰柬衝突再起　邊境互轟釀5死

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）居中斡旋的泰柬停火協議瀕臨破裂。泰國與柬埔寨邊境衝突在深夜重燃，戰火延燒至清晨，雙方互指對方率先挑起武裝行動。泰國官方證實，泰軍8日出動戰機轟炸柬埔寨軍事目標，造成至少1名泰國士兵與4名柬埔寨平民死亡。

根據《路透社》報導，泰國表示，此次空襲是因柬埔寨重新部署戰力並動用重武器，威脅邊境安全，因此決定出擊反制。泰國陸軍參謀總長敦帕帕（Chaipruak Doungprapat）強調，行動目的是「長期削弱柬埔寨的軍事能力，確保後代安全」。

柬埔寨則反控泰國進行「不人道又殘酷的侵略」，並強調本方完全未還擊。

▲柬埔寨與泰國再爆邊境衝突。圖為受傷的泰國士兵。（圖／達志影像／美聯社）



雙方激烈衝突是自今年7月以來最嚴重的一次。當時雙方曾連續5天互射火箭和重砲，48人喪生、30萬人被迫撤離，最後由川普介入才得以達成停火。近期緊張情勢再度升高，起因是一名泰國士兵踩地雷重傷，泰方指控該地雷為柬埔寨新埋，宣布暫停所有降溫措施；柬埔寨堅決否認，雙方因此裂痕加深。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）態度強硬，表示政府將不惜一切代價捍衛領土，「不會有任何談判」，並要求柬埔寨先按照泰方要求行動，戰火才可能停止。柬埔寨國防部則稱部隊遭到連續攻擊，但仍遵守停火協議，呼籲國際社會譴責泰國並要求其負完全責任。

泰軍指控柬埔寨使用無人機投彈，並以卡車載的BM-21火箭向平民區域發射；柬方則未回應細節。泰國也證實空襲鎖定其中包括中國製長程火箭系統。

川普政府對局勢急速惡化表達關切。一名美國高階官員表示，川普「致力於持續推動停止暴力」，並期待泰柬兩國「完全履行終止衝突的承諾」。

衝突擴散後，泰國已疏散5個邊境省份共43.8萬名平民；柬埔寨方面則表示已有數十萬人被迫轉移。泰柬邊境道路出現車隊回堵，許多家庭騎乘摩托車或駕駛農用車逃離，當地電視畫面顯示戰區附近升起濃煙。

從清晨就聽見砲聲的泰國Ban Kruat地區居民蓬科特（Phichet Pholkoet）形容，「爆炸聲非常清楚，砰砰作響！」並說重武器與小型槍械聲交雜不斷。

兩國長期因817公里的未劃定陸地邊界問題爭議不休，古寺主權爭奪更多次引發民族主義和軍事對峙。今年5月一名柬埔寨士兵在小規模衝突中死亡後，邊境兵力急速累積，雙方外交互動惡化，最終再度導致今日的武裝爆發。