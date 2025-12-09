公園遭2難民拖走性侵！　英15歲少女親手拍下「3分鐘驚悚過程」

▲ 女學生遭兩人拖到公園性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國華威郡發生恐怖性侵案，兩名赴英尋求庇護的阿富汗、以色列青少年因性侵一名15歲女學生，分別被判處9年10個月及10年8個月徒刑。這起事件發生於今年5月10日，過程中被受害者用手機錄下影片，律師形容內容「極度駭人」，若公開恐怕引發社會公憤。

綜合《每日郵報》等外媒，17歲的賈漢澤布（Jan Jahanzeb）和尼亞澤（Israr Niazal）在利明頓溫泉鎮的公園內犯案。受害女學生當時正在附近與朋友聚會，兩名嫌犯主動搭訕後，以散步為由將她帶離現場。約3分鐘的錄影片段顯示，女學生被拖走時不斷哭喊「你們要強暴我」、「救命」，並苦苦哀求不要被帶到公園。

受害者事後設法攔下路人求助，隨即被送往警局採集關鍵證據。華威郡警方透過監視器和受害者拍下的照片展開調查，迅速逮捕兩名嫌犯。偵查總督察霍布斯（Richard Hobbs）讚揚受害者的勇氣，強調「賈漢澤布和尼亞澤刻意接近受害者，意圖性侵，他們的刑期反映罪行嚴重性。」

就連尼亞澤的律師雷德克里夫（Joshua Radcliffe）都坦言，受害者拍下的畫面極度駭人，「我相信若大眾看到這段影片會引發混亂。」受害者在陳述書中則寫道，「被強暴那天徹底改變了我，我不再是無憂無慮的青少年了。這是我第一次性經驗。」

兩名嫌犯幾個月前才搭乘小船抵達英國，犯案時還住在政府提供的住所。法官德貝托達諾（Sylvia de Bertodano）宣判時表示，兩人「背叛了真正難民的利益」，應感到「深刻且持久的羞恥」。她指出，兩人雖來自與英國存在巨大文化差異的地方，但絕對理解何謂「同意」的概念。他們將終身列入性犯罪者名冊，並面臨無限期禁制令約束。