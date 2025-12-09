6車手超狠！假投資App騙新竹貴婦1500萬　沒錢賠償全被判刑

▲新竹蕭姓女子慘遭詐1200萬元，6車手被判刑。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名蕭姓女子受投資詐騙，下載投資APP後，依詐團指示6度和不同車手面交現金，共被詐1500萬元，憤而報警處理。檢調循線逮捕6名車手，依違反洗錢防制法等罪起訴，其中葉姓車手以66萬和蕭女達成調解，其他5人雙手一攤喊沒錢賠。新竹地院審理，法官依6名車手犯3人以上共同詐欺取財罪，處葉男1年8月徒刑，其餘5人處2年至2年2月徒刑。可上訴。

判決指出，詐團偽裝成「俊貿國際股份有限公司」成員，在LINE上指示蕭女下載「俊貿國際」投資APP。蕭女以為可以投資獲利，依指示帶著現金前往面交，由詐團派出車手自稱外務專員，到場收取現金，並將偽造的公司收據和合作協議書交給蕭女。蕭女投入的金額逐次翻倍，6次都是不同車手輪流和蕭女面交60萬至470萬現金不等，從2023年11月20至12月14日，不到2個月就詐取1500萬現金。事後蕭女察覺被騙，報警處理，然而這些錢已被車手繳回詐團，金流不知去向。

6名車手落網後坦承犯行，其中葉姓車手和蕭女達成調解，承諾會分期付款賠蕭女66萬元，另外姚、劉、邱、郭、黃5人則表示沒有經濟能力賠償，檢方向法官對5人求處重刑。新竹地院審理，法官依6名車手犯3人以上共同詐欺取財罪，葉男處1年8月徒刑，其餘5人處2年至2年2月徒刑。可上訴。