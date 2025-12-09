男搭熱氣球300公尺高空墜亡！　警調查證實輕生

▲男子搭乘熱氣球時，突然翻越籃框一躍而下。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國西薩塞克斯郡（West Sussex）9月發生一起熱氣球墜落案件。有一名男子搭乘熱氣球時，在飛行員請大家轉向鏡頭拍下團體照後，竟突然爬上籃框、從約1000英尺（約305公尺）高空一躍而下，當場喪命。

拍照時還揮手微笑 下一秒翻越籃框墜落

事發於9月19日，33歲男子加爾松（Jesus Lato Garzon）與其他16名乘客及一名飛行員搭乘維珍（Virgin）業者安排的觀光熱氣球。他在熱氣球籃內與其他三名乘客在同個區域一起欣賞高空景色，全程相當安靜、看起來沒有異常。

當熱氣球上升到約1000英尺高度時，飛行員請所有人轉向鏡頭拍照。加爾松先是微笑、揮手，看起來一切正常，但下一秒卻突然越過籃框，其他乘客還來不及反應，他便鬆手墜落。

警方數小時後尋獲遺體 身上留有處置遺體字條

飛行員上午9時23分立即通報警方，搜救人員展開地毯式搜尋，最後在A272公路附近的農地發現他的遺體。

警方表示，加爾松身上的衣物裡放著護照、身分證，以及一張寫有遺體應如何處置的字條。

驗毒報告顯示，他體內僅有「不活性」大麻代謝物，代表曾在數小時前接觸過大麻，但不足以造成當下判斷受損。

當天飛行無異狀 未曾接受精神醫療或成癮治療

驗屍庭指出，加爾松生前居住英國沃特福德（Watford），原籍西班牙塞維亞（Seville），整趟飛行沒有任何人發現他情緒或行為異常，他在英國與西班牙皆無就醫紀錄，也無心理健康或物質濫用史。

西薩塞克斯郡副驗屍官摩根（Sally Morgan）表示，加爾松在高空快速翻越籃框，加上身上留有遺體處置字條，顯示他「具備明確自我了結的意圖」。

她強調，大麻的非活性代謝物不會造成行為受損，當天他的行為並未呈現任何判斷力減弱的跡象「加爾松是於高空爬出籃框，意圖結束自己的生命。死因裁定為自殺。」

