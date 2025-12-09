旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

▲台鐵發生旅客攻擊事件，警方上區間車逮人，圖非事件列車。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(9日)又發生暴力攻擊事件，一名旅客清晨在花蓮吉安站進站時，因未刷卡遭站務員糾正，竟揮拳要攻擊站務員，所幸站務員及時閃避沒有受傷。該旅客打算搭乘列車離開，台鐵緊急報警，警方隨即上車逮人，該起事件也影響列車延誤3分鐘發車。

今天清晨5時許，一名男性旅客在台鐵吉安站進站時，暴力攻擊站務員，所幸該名站務員未受傷，施暴旅客隨即前往月台，打算搭乘4514次列車，台鐵吉安站人員即通報地方警察。

警方接獲台鐵報警後，隨即趕赴吉安站並至4514次列車上將該名施暴男性乘客帶下車，於吉安站等候鐵路警察至現場處理，該起事件也影響4514次晚3分鐘於清晨5時39分開車，無影響其他列車。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，吉安站有旅客進站期間因未刷卡，遭站務員糾正而發生糾紛，而台鐵去年至今年頻發生旅客暴力攻擊台鐵員工事件，工會自去年也提出增設保全議題，目前尚未有下文，台鐵公司稱年底前完成滾動式檢討，但畢竟目前僅針對特等站和一等站，吉安站是三等站，未在範圍內。

朱智宇指出，當時工會明確提出訴求，針對特等站或一等站應設置固定編制的保全，但二等站、三等站或簡易站等車站，仍應該編制保全編組巡邏，比照鐵路警察隨車到各站巡邏，也可兼顧列車安全。

朱智宇表示，目前對於特等站或一等站檢討增設保全需求外，列車行進中以及二等站、三等站等要如何做，公司還沒有對策，交通部和內政部也沒有解方，台鐵公司已啟動評估，但看不到政府有任何推進和協助。