李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全被控為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安2016年被依共同殺人罪判刑13年確定，他的刑期已在今年5月初刑滿出獄；當年的辯護律師吳漢成表示，李泰安返家後一切正常，低調的過生活，也有正常的工作，但對於在審理過程中，院、檢對於許多對他有利的證據都視而不見或不採納，仍然「耿耿於懷」，兩人也曾討論過是否提出再審，平反冤屈，但目前還沒有定論。

這起震驚社會的搞軌案發生在2006年3月17日晚間，一列莒光號列車行經屏東縣內獅車站與枋山車站間，因鐵軌遭破壞而發生出軌翻覆事故，故造成1人死亡、約12人受傷，死者為李雙全（李泰安的弟弟）的越南籍妻子陳氏紅琛。

檢警偵查後認定，李雙全與其兄李泰安共謀犯案，目的是為了詐領為陳氏紅琛投保的高達7000多萬元鉅額保險金，兩人被控合謀破壞鐵軌製造列車翻覆，造成陳氏紅琛受傷送醫，隨後李雙全再潛入加護病房，向陳氏紅琛注射不明藥物將其殺害。

其中，李雙全在檢方預定解剖陳氏紅琛遺體當天（2006年3月23日）上午，在家中上吊自殺，李泰安成為案件的主要被告，案件纏訟長達10年，歷經多次發回更審，最終於2016年定讞，李泰安被依共同殺人罪判處李泰安有期徒刑13年，入監服刑，並在今年5月刑滿出獄。

當年為全案辯護的律師吳漢成表示，他和李泰安有持續聯絡，目前李已返回台東老家，生活相當低調，而且有正常的工作，雖然服刑多年，但李泰安還是對於司法的判決「耿耿於懷」。

至於李雙全的兒子，吳漢成說沒有和李雙全的兒子聯絡，並不清楚其近況。

對於全案，吳漢成質疑，檢警和法院認定李泰安負責破壞鐵軌，製造列車出軌，但事故發生前40分鐘，才剛有一列自強號安全經過，且李泰安膝蓋置換過關節受傷無法蹲下，短時間內如何僅憑一人之力及一般鐵製工具就可以破壞鐵軌？而且也沒有找到李泰安用來破壞鐵軌的具體工具和證物。

此外，吳漢成也質疑，檢警和法院認定李雙全在加護病房內向陳氏紅琛注射不明藥物導致其死亡，但後來認定為酒精與藥物意妥明交互作用，這一點也沒被採信或查明。

對於審判過程的種種疑點，吳漢成表示，曾和李泰安討論過是否提起再審，為不白之冤平反，但還沒有結論，目前只希望外界給李泰安一些平靜的空間。