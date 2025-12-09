　
社會 社會焦點 保障人權

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

▲▼南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲南迴搞軌案震驚全台，造成1死12傷。（圖／資料照，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄-台東報導

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全被控為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安2016年被依共同殺人罪判刑13年確定，他的刑期已在今年5月初刑滿出獄；當年的辯護律師吳漢成表示，李泰安返家後一切正常，低調的過生活，也有正常的工作，但對於在審理過程中，院、檢對於許多對他有利的證據都視而不見或不採納，仍然「耿耿於懷」，兩人也曾討論過是否提出再審，平反冤屈，但目前還沒有定論。

這起震驚社會的搞軌案發生在2006年3月17日晚間，一列莒光號列車行經屏東縣內獅車站與枋山車站間，因鐵軌遭破壞而發生出軌翻覆事故，故造成1人死亡、約12人受傷，死者為李雙全（李泰安的弟弟）的越南籍妻子陳氏紅琛。

檢警偵查後認定，李雙全與其兄李泰安共謀犯案，目的是為了詐領為陳氏紅琛投保的高達7000多萬元鉅額保險金，兩人被控合謀破壞鐵軌製造列車翻覆，造成陳氏紅琛受傷送醫，隨後李雙全再潛入加護病房，向陳氏紅琛注射不明藥物將其殺害。

其中，李雙全在檢方預定解剖陳氏紅琛遺體當天（2006年3月23日）上午，在家中上吊自殺，李泰安成為案件的主要被告，案件纏訟長達10年，歷經多次發回更審，最終於2016年定讞，李泰安被依共同殺人罪判處李泰安有期徒刑13年，入監服刑，並在今年5月刑滿出獄。

▲▼南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／記者宋德威攝，下同）

當年為全案辯護的律師吳漢成表示，他和李泰安有持續聯絡，目前李已返回台東老家，生活相當低調，而且有正常的工作，雖然服刑多年，但李泰安還是對於司法的判決「耿耿於懷」。

至於李雙全的兒子，吳漢成說沒有和李雙全的兒子聯絡，並不清楚其近況。

對於全案，吳漢成質疑，檢警和法院認定李泰安負責破壞鐵軌，製造列車出軌，但事故發生前40分鐘，才剛有一列自強號安全經過，且李泰安膝蓋置換過關節受傷無法蹲下，短時間內如何僅憑一人之力及一般鐵製工具就可以破壞鐵軌？而且也沒有找到李泰安用來破壞鐵軌的具體工具和證物。

此外，吳漢成也質疑，檢警和法院認定李雙全在加護病房內向陳氏紅琛注射不明藥物導致其死亡，但後來認定為酒精與藥物意妥明交互作用，這一點也沒被採信或查明。

對於審判過程的種種疑點，吳漢成表示，曾和李泰安討論過是否提起再審，為不白之冤平反，但還沒有結論，目前只希望外界給李泰安一些平靜的空間。

12/07 全台詐欺最新數據

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

狠弟當7年零薪水奴才！假裝閒聊噴鹽酸砍哥　法院判賠93萬

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

萬華無業男搶46張刮刮樂　騎鐵馬想逃遭正義路人制伏報警

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎懵懂繼承父債5千萬　他成熱血警察助人

創意私房翻版「5F自拍」外流62部兒少性影像　2年狂撈1571萬

酒駕惡徒撞死主播兒！15次黑歷史拒繳17萬罰鍰　想用自首拚減刑

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安則被依共同殺人罪起訴並判刑13年確定。台鐵則向李家求償5千多萬，據悉，李雙全的雙胞胎兒子以限定繼承方式替父親還錢，其中1人如今還成為為民服務的警察，展開新生活。

即／搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出獄

「小一小二不多霸凌！」律師：不是先講先贏

即／名律師淪被告！涉助陸客假名來台...100萬交保

親人過世馬上領錢　律師：無法節稅！反涉偽造文書

