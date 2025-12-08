中國斷航威脅高市早苗沒用！韓媒訪京都「觀光客擠爆」　業者賺爛

▲在日本京都府京都市東山區，一名店員手持中文告示牌，在通往清水寺的路上指揮交通。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院提及台灣有事，引發中國政府不滿，接連限制民眾赴日旅遊和留學，中國往返日本航班亦大幅縮減。不過，韓媒駐日特派員發現，京都觀光業幾乎未受衝擊，中國觀光客減少的空缺已被來自美國、南韓、台灣等的旅客補上，京都旅遊業持續活絡，凸顯疫情後日本「減少依賴中國」策略奏效。

根據韓媒《中央日報》，中國航空公司日前宣布，原定於12月可免費取消的日本航線延長至明年3月，預料影響中國農曆新年期間赴日旅遊。中國官方媒體也指出，日本已從中國遊客最愛海外旅遊目的地排行榜前10名消失，取而代之的是泰國，而南韓飯店訂房量則較去年同期大幅增長240%。

▲位於日本京都府宇治市的世界遺產平等院。（圖／達志影像／美聯社）

不過，京都市內商家及民眾對中國觀光客減少的影響多半表示，「感受不大」。一名70歲的計程車司機透露，雖然大型團體旅客減少，但個人遊客仍相當多。京都府知事西脇隆俊也強調，住宿業雖有少數中國團體取消案例，但整體影響相當有限。

觀光統計數據顯示，2019年京都接待外國人住宿總數為380萬人，中國遊客占115萬人，占比30.2%，居首位。去年，外國人住宿達到歷史新高821萬人，首次超過日本國內遊客（809萬人），中國遊客183萬人，占比22.3%，雖仍居榜首，但占比明顯下降。

至於美國、台灣及南韓遊客數量均呈倍數成長，其中南韓遊客甚至增加4倍。這也印證了日本觀光業自疫情後積極吸引多國遊客、降低對中國依賴的策略奏效。

▲日本京都嵐山「竹林小徑」。（圖／達志影像／美聯社）

不過，隨著外國遊客數量激增，京都面臨新挑戰。以京都市中心的錦市場為例，長達390公尺、已有400年歷史的市場，過去是當地居民採買食材的場所，但近年為了迎合外國觀光客，新興高價餐飲店林立，5000日圓的和牛串燒吸引美國、歐洲遊客排隊購買，部分老店因缺乏接班人或租金上漲而關閉。

當地居民擔憂，「傳統可能因此消失」，市場推廣組織也正與北歐等13個國家合作，爭取將錦市場申請為聯合國教科文組織無形文化遺產，希望藉此保存古老市集文化。