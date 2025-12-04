台積電很操？工程師曝「可用手機、工時下降、不用on call」

▲台積電。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，但常聽說員工福利多，不過工作很辛苦。最近就有一名工程師表示，「實際情況其實比想像中好」，認為外界仍充滿台積電很操的印象，但公司對手機限制已放寬、工時下降、多數單位不用on call，話題引發討論。

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」2日分享一篇Threads貼文，撰文者在文中表示，最近台積電 Q3 分紅發放，31／32 職等工程師就算考績普通，也能拿到約「4 個月」獎金。不過他認為，外界動不動就說台積電操，多少帶著「薪水差距太大」的酸葡萄情緒。他進一步揭露，內部其實早已和大家想的不一樣。

他指出，公司配發的手機近期已更新成 iPhone 15，App 開放度超過九成，「FB、IG、Line、YouTube、Spotify，甚至證券 App 都能用」，就連無塵室也能滑。再來，公司近兩年強調降低工時，「有些廠規定某些日子 17:30 必須準時下班，執行不佳主管會被約談」。他身邊不少同事「18:30～19:00 就走人」，且多數單位沒有 on call，下班後手機直接關機也沒問題。

此外，他也提到工程師本身就是股東，不少人固定買公司股票或房產，「既拿高薪又累積資產」，與外界想像的「累到沒人生」不太相同。他強調，真正更操、工時更長、輪夜班、薪水不到台積電三分之一的工作非常多，「社會就是這麼不公平。」他還在留言處直呼，「現在社會的氛圍就是，你在台積電領高薪一定要很操、身體一定要爛光光，這樣才能讓領低薪的自己心理平衡一點。」

看到貼文後，「科技工作講」表示，很多人並不知道台積電的生活，「高薪一定很辛苦的，但很多網傳也是聽說居多」，但台積電都有在改善，他也看到不少人留言表示同意。

貼文下方就有人表示，「覺得他就是講一半，但確實有改善（餐補也增加了XD）」、「1. 正確，沒人管你滑不滑手機。2. 正確，這個現在是『顯學』。3. 正確。4. 半正確，工程師除固定月薪比例認股外，很少額外拿錢購買自家股票。21年產線仔路過」、「廠線菜鳥，非新廠，1.2.正確，其他不知道，有oncall」、「單位不同，工作體驗不同。作者描述的，10年前就有了，不用到最近一兩年（當然薪水沒有啦）。其實這種體驗文，最終還是要回到，他是哪個廠哪個單位。」