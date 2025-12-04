　
台積電很操？工程師曝「可用手機、工時下降、不用on call」

▲▼台積電高雄廠,楠梓產業園區,晶圓二十二廠,2奈米先進製程。（圖／記者姜國輝攝）

▲台積電。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，但常聽說員工福利多，不過工作很辛苦。最近就有一名工程師表示，「實際情況其實比想像中好」，認為外界仍充滿台積電很操的印象，但公司對手機限制已放寬、工時下降、多數單位不用on call，話題引發討論。

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」2日分享一篇Threads貼文，撰文者在文中表示，最近台積電 Q3 分紅發放，31／32 職等工程師就算考績普通，也能拿到約「4 個月」獎金。不過他認為，外界動不動就說台積電操，多少帶著「薪水差距太大」的酸葡萄情緒。他進一步揭露，內部其實早已和大家想的不一樣。

他指出，公司配發的手機近期已更新成 iPhone 15，App 開放度超過九成，「FB、IG、Line、YouTube、Spotify，甚至證券 App 都能用」，就連無塵室也能滑。再來，公司近兩年強調降低工時，「有些廠規定某些日子 17:30 必須準時下班，執行不佳主管會被約談」。他身邊不少同事「18:30～19:00 就走人」，且多數單位沒有 on call，下班後手機直接關機也沒問題。

此外，他也提到工程師本身就是股東，不少人固定買公司股票或房產，「既拿高薪又累積資產」，與外界想像的「累到沒人生」不太相同。他強調，真正更操、工時更長、輪夜班、薪水不到台積電三分之一的工作非常多，「社會就是這麼不公平。」他還在留言處直呼，「現在社會的氛圍就是，你在台積電領高薪一定要很操、身體一定要爛光光，這樣才能讓領低薪的自己心理平衡一點。」

看到貼文後，「科技工作講」表示，很多人並不知道台積電的生活，「高薪一定很辛苦的，但很多網傳也是聽說居多」，但台積電都有在改善，他也看到不少人留言表示同意。

貼文下方就有人表示，「覺得他就是講一半，但確實有改善（餐補也增加了XD）」、「1. 正確，沒人管你滑不滑手機。2. 正確，這個現在是『顯學』。3. 正確。4. 半正確，工程師除固定月薪比例認股外，很少額外拿錢購買自家股票。21年產線仔路過」、「廠線菜鳥，非新廠，1.2.正確，其他不知道，有oncall」、「單位不同，工作體驗不同。作者描述的，10年前就有了，不用到最近一兩年（當然薪水沒有啦）。其實這種體驗文，最終還是要回到，他是哪個廠哪個單位。」

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

貨運駕駛「低薪導致過勞」　工會呼籲：訂定安全運費

貨運駕駛「低薪導致過勞」　工會呼籲：訂定安全運費

交通部擬修法明訂大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得超過10小時，每開4小時至少休息30分鐘以上，違規可罰9千到9萬元。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今(4日)赴交通部陳情，質疑修法無法改善駕駛過勞，因低薪仰賴長工時勞動增加班費才能維持生計，呼籲訂定安全運費，讓駕駛在安全工時下獲得合理薪資。

認美「關切」國民黨　牛煦庭：從沒反對國防預算增加

認美「關切」國民黨　牛煦庭：從沒反對國防預算增加

外媒點名台積電　到2026年唯一需持有的AI概念股

外媒點名台積電　到2026年唯一需持有的AI概念股

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

東京威力被起訴　併3內鬼工程師合議庭審理

東京威力被起訴　併3內鬼工程師合議庭審理

關鍵字：

台積電員工福利工時薪資員工工程師科技工作講

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

