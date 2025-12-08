　
社會 社會焦點 保障人權

屏檢招考5名檢察官助理起薪50076　擴大戰力強攻詐騙源頭

▲屏東地檢署招考檢察官助理。（圖／資料照）

▲屏東地檢署招考檢察官助理。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署今（8）日宣布招考115年約用檢察官助理，強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」推動能量，目標從源頭溯查、跨境聯防到追贓返還全面提升效能。自112年起已進用10名助理，協助偵查與卷證分析成效良好。本次預計錄取5名，具大學以上學歷即可報名，薪資預計50076元起算，報名截止至114年12月24日。

為貫徹法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」之政策 方向，強化查緝能量與澈底懲詐，屏東地檢署本署於今(8)日公告招考115年約 用檢察官助理，藉由專業人力之挹注，提升溯源打擊、跨境聯防與追贓返還等業務。 而該署自 112 年起，已陸續進用10名約用檢察官助理，協助檢察 官處理偵查、公訴、執行案件之事實與法律上爭點分析、事證彙整、 卷證分析與資料建置比對等工作，對於案件偵辦的效率，助益良多。

在待遇方面，本署檢察官助理薪資比照全國軍公教員工待遇調整時之 最高標準核給，採月薪制，自 360 薪點起敘，且得按年採計提敘薪級； 而具有高等考試或相當資格者，自376 薪點起敘；另具律師執業資格 者，其擔任檢察官助理期間，得計入律師執業年資。由於檢察官助理 之業務內容具高度專業與社會公益價值，且工作環境相對穩定，專業 人員之留任意願普遍良好，因而促進了懲詐團隊之整體戰力。

屏東地檢署本次招考暫訂錄取5名，備取若干名，報名截止日為 114 年 12 月 24 日(星期三)。凡具公(私)立大學(含學院)或經教育部承認之 國外大學(含學院)以上學校畢業，領有畢業證書之我國國民，均得依 簡 章 規 定 報 名 參 加 招 考 。 簡 章 及 相 關 表 件 ， 請 至 本 署 官 網 (https://www.ptc.moj.gov.tw/)之「電子公布欄」下載。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獅子鄉88歲玉姓婦人中風多年臥病在床，又反覆罹患多重疾病，全靠70歲兒子與66歲女兒辛苦照護。日前老婦不幸病逝，家屬在悲痛中更因喪葬費用無力負擔而雪上加霜，枋寮警方得知主動號召善心人士募集善款23,500元，希望能幫助家屬度過難關。

屏東檢察官助理詐欺打擊招考薪資

