TOYOTA化身「寵物溝通師」？幽默揭開「毛孩內心小劇場」完成IG任務再抽萬元五星住宿券

▲毛孩早已成為家中重要成員，出門乘車不只是載著他，更想與他一同享受旅程！（圖／即新聞，下同）

隨著毛孩在家庭中的地位日益提升，他們不僅是陪伴左右的夥伴，更是與家人一同出遊、共度時光的重要成員！如何讓毛孩乘車的感受更加舒適，甚至了解他在車上的情緒與感受，成為許多毛拔麻關心的日常議題。近期TOYOTA推出的創意短影音（狗狗篇、貓咪篇）引發熱烈關注，影片中毛小孩與主人的逗趣互動成功引發共鳴，搭配近日同步登場的「TOYOTA寵物溝通師」（https://lihi1.me/FdXem）體驗活動，要讓毛拔麻能透過AI科技「翻譯」毛孩的心聲，開啟一段暖心的溝通旅程。立即追蹤TOYOTA IG +分享翻譯結果還能抽萬元住宿！

不少毛拔麻一定曾經發現，當興高采烈地對毛孩提議出門時，他們只會用沉默或冷淡的眼神回應，好像完全不在狀況內。有的狗狗明明舒服地霸佔整個車內後座，但聽到要去公園玩卻連汪都不汪一聲，就連最喜歡宅在家的貓咪，在回家途中聽到馬麻說「要回家囉」也只是靜靜盯著，一句喵也不說。這些日常令人哭笑不得的相處情境，透過影片幽默方式呈現，引發網友熱議，「這不就是我家的貓狗日常嗎？」、「我懂！有話不說的表情讓人超困惑啊啊啊」、「真的好想知道毛小孩都在想些什麼喔！」

上傳圖片／影片就能翻譯「寵物心聲」 再抽萬元五星飯店住宿券

為了幫助毛拔麻與毛小孩，無論在家或坐車出遊的溝通可以「更順暢」，TOYOTA近期創新推出「寵物溝通師」體驗活動，以趣味與溫馨兼具的互動設計，邀請毛拔麻一起用全新方式認識自家毛孩！參加方式超簡單，只要進入專屬活動網站，上傳毛小孩的照片或影片，即可透過系統自動生成「寵孩心聲」AI影片，讓平時不擅表達（或故意裝冷淡？）的毛小孩，也能有機會向毛拔麻「說出心裡話」！

生成的寵物心聲AI影片不僅可以儲存、分享給親朋好友曬毛孩，還可以把生成影片結果在8/31（日）以前，同步分享到自己的IG限時動態，把帳號設為公開、標註「@toyotatw」，再追蹤「TOYOTA」官方IG帳號並完成指定貼文留言，輕輕鬆鬆就能參加抽獎活動，讓家裡的狗狗貓貓幫忙集氣，一舉抽中「萬元寵物友善五星飯店住宿券」，讓出遊體驗更加升級！

這麼逗趣又超值的活動，一上線就流量狂飆，已經有不少毛拔麻在IG上曬出自家毛孩的「爆笑金句」，甚至還有人玩上癮，即使理智上知道生成的內容「僅供參考」，但就是忍不住想聽聽毛孩的「心內話」，讓「TOYOTA毛孩寵物溝通師」瞬間成為貓狗社團討論度最高的新亮點！

狗狗喊「快吐了」、貓咪舒服到「踏踏」 毛孩語錄成最萌行車提醒

除了日常的互動翻譯外，還有一類語錄格外引發共鳴，就是那些「坐車時的心聲」！毛拔麻應該都有這樣的經驗，當車子一急煞，後座的狗狗一臉驚恐不安、發出嗚嗚聲。這時把毛孩的反應放上網站請AI翻譯，模擬出來的心聲說不定是——「把拔別再急煞車啦，我真的快吐了……」相反地，如果行車過程一路平順，在舒適座椅上享受乘車時光的貓貓，他們的心聲也有可能是，「這台車真舒服～本喵開心到想要踏踏了。」

這些有趣的模擬語錄，其實都巧妙點出毛小孩乘車時常見的不適感或是「真心話」。藉由這次活動，TOYOTA也幽默提醒飼主注意行車細節，除了顧及到車上所有人的乘坐體驗，也要進一步關心到毛孩的乘車舒適與安全，喚起毛拔麻的共鳴與反思！徹底感受TOYOTA對「全家成員」乘車感受的細膩關懷。

不只是汽車品牌 TOYOTA更要成為創造回憶的旅伴！

此次「TOYOTA毛孩寵物溝通師」體驗活動，跳脫傳統車用科技或性能導向的概念，讓毛小孩躍身成為主角，透過幽默又療癒的方式，與每一位車主產生更緊密的連結。

然而無論你是不是車主，只要家有毛小孩，現在都可以立即前往活動網站體驗一波！上傳拍到或錄到的毛孩逗趣反應與表情，幾秒鐘之內就能讓TOYOTA的AI系統生成專屬心聲影片，或許還能「翻譯」出意想不到的爆笑語錄，成為你們之間最珍貴難忘的回憶！