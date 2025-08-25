寵物客製婚戒正夯！K.UNO訂製珠寶「貓狗特徵×戒指設計」將毛孩的愛戴進手心裡

消費中心／綜合報導

近年來，寵物已不再只是單純地陪伴，對許多毛家庭與情侶而言，毛小孩更是生命中不可或缺的靈魂角色。從毛孩婚紗照、寵物友善婚禮場地，到結合寵物意象的訂製婚戒，愈來愈多新人選擇讓寵物參與人生大事！昨（8/24）日，由日本規模最大客製珠寶品牌K.UNO所舉辦的「寵物幸福日」，便以此為靈感，號召貓奴狗爸們攜手毛孩參與一場專屬於彼此的溫馨日常盛典！透過寵物全家福攝影、掌印DIY體驗及品牌最具代表性的「寵物珠寶設計服務」，串聯起愛、陪伴與紀念的情感脈絡，吸引了多組穩交情侶、準新人與夫妻檔熱情參與。

▲▼ 日本規模最大客製珠寶品牌K.UNO舉辦「寵物幸福日」，號召貓奴狗爸們攜手毛孩參與一場專屬於彼此的溫馨日常盛典！（圖／品牌提供，下同）

K.UNO寵物幸福日——用快門捕捉毛孩笑容，手作相框記錄最貼心的陪伴

活動當天分為貓咪與狗狗兩場進行，現場氣氛溫馨且療癒，每個毛孩都在主人的懷抱中，參與了最貼近心意的紀念儀式。

▲K.UNO寵物幸福日，活動現場氣氛溫馨且療癒。

毛拔麻和毛小孩一走進會場，就有人氣寵物攝影工作室「WOOF WOOF PET PHOTOGRAPHY」暖心捕捉每個毛家庭的動人瞬間，在鏡頭下留下自然可愛的合影。拍攝完畢後，照片立即也能透過「拍拍印－最強婚禮貼機」沖洗出來，讓參與者當場擁有專屬的全家福紀念照。

▲人氣寵物攝影工作室「WOOF WOOF PET PHOTOGRAPHY」，在現場暖心捕捉每個毛家庭的動人瞬間。

現場也設置了「幸福定格DIY」手作區，毛拔麻可以使用專利不沾墨印台，輕輕引導毛孩蓋下粉嫩掌印，再與伴侶一同蓋上愛心指印，搭配全家福照片與精美的真花壓花素材，一起完成充滿溫度的手作相框。這份小巧的紀念品，不僅是活動的美好留念，更成為毛孩與家人之間的情感證明。

▲▼ 現場設置「幸福定格DIY」手作區，以專利不沾墨印台，輕輕引導毛孩蓋下粉嫩掌印。

專屬毛孩的紀念珠寶，從一張設計稿開始說故事

而此次活動最受矚目的亮點，正是來自K.UNO日本本社派駐的專業珠寶設計師團隊，為現場的準新人們量身繪製一份專屬的寵物珠寶設計提案！設計師們能夠依據現場提供的寵物照片、名字縮寫、紀念日期等個人化細節，在短短三至五分鐘內，手繪出獨一無二的珠寶提案，將毛孩身上的特徵巧妙融入戒指、項鍊等珠寶造型中，不少毛拔麻在拿到設計稿的瞬間感動落淚，直呼「真的好像！」、「感覺寶貝們隨時隨地都陪著我們，靠得很近！」

▲▼此次活動最受矚目的亮點，正是來自K.UNO日本本社派駐的專業珠寶設計師團隊，為現場的準新人們量身繪製一份專屬的寵物珠寶設計提案！

事實上，K.UNO自創立以來，就秉持著「獻給顧客最特別的感動與喜悅」的理念，除了設計師親手繪製珠寶設計之外，針對每一位踏進K.UNO的顧客，品牌都會安排專人一對一講解珠寶客製流程，從初步溝通、草圖設計、反覆修訂，到最後交由日本匠人手工打造，強調每一件作品皆凝聚著對情感與紀念的細膩用心。

透過這場活動，K.UNO也展現了寵物珠寶在當代消費趨勢中，所承載的深刻意義，每一件經由日本職人精心鑄造的珠寶作品，不只有絢爛華麗，更是人與寵物情感連結的永恆見證。

▲▼展區同步展出多款訂製珠寶，不難看出K.UNO將情感故事化為永恆飾品的細心與用心。

想了解更多關於寵物珠寶的細節，活動現場也設置了品牌展示區，從設計草圖、成品照片到顧客留言，讓參與者細細閱讀每一個寵物珠寶的訂製故事。展區同步展出多款訂製珠寶，從象徵愛情的對戒到可以隨身配戴的造型項鍊，都能看出K.UNO將情感故事化為永恆飾品的細心與用心。

▲活動現場也設置了品牌展示區，從設計草圖、成品照片到顧客留言，讓參與者細細閱讀每一個寵物珠寶的訂製故事。

▲「六口之家」的婚戒設計，巧妙結合四隻貓與兩人身影，戒指內外刻畫細緻互動，成就獨一無二的愛之印記。

▲將柴柴的模樣化為項鍊的一部分，新人從神韻到線條皆親自參與雕琢，讓這份專屬回憶閃耀胸前。

▲出席「K.UNO寵物幸福日」的準新人們，在活動結束後也獲贈知名日系喜餅品牌「順道パン風呂敷伴手禮盒」，毛小孩也有來自紐西蘭「K9 Natural」的凍乾乙包與主食罐乙罐，讓活動的幸福記憶延續到返家後的每一刻。

七夕檔期限時優惠，延續與摯愛＆毛孩的幸福記憶

為了延續活動中的感動時光，K.UNO也將於七夕情人節檔期推出專屬優惠，即日起至8/31（日）止，全系列商品皆祭出9折優惠。預約來店諮詢並符合活動資格即贈品牌專屬來店禮。此外，忠孝旗艦店現正舉辦期間限定的「日本設計師來台快閃活動」，由快閃來台的日籍設計師親自為顧客繪製珠寶設計，體驗與報價皆為免費服務，也可依照顧客的預算量身訂製。

透過這份溫柔的工藝，K.UNO期盼讓每一段關於摯愛與毛孩的故事，都能被珍藏於指尖與心中，化為值得一輩子銘記的幸福印記。

