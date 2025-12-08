　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

▲▼2026台灣燈會在嘉義縣登場！「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」首度與「超級瑪利歐」合作，「？磚塊造型的限量小提燈」首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

▲2026台灣燈會在嘉義縣登場！「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」首度與「超級瑪利歐」合作，「？磚塊造型的限量小提燈」首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。

▲▼2026台灣燈會在嘉義縣登場！「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」首度與「超級瑪利歐」合作，「？磚塊造型的限量小提燈」首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

本次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。

▲▼2026台灣燈會在嘉義縣登場！「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」首度與「超級瑪利歐」合作，「？磚塊造型的限量小提燈」首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣府與日本最大旅行社 JTB 及國內知名旅行社雄獅旅遊、可樂旅遊共同合作，推出專屬旅遊專案，讓國內外旅客以最便捷的方式親身體驗燈會盛況與嘉義風光。

▲▼2026台灣燈會在嘉義縣登場！「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」首度與「超級瑪利歐」合作，「？磚塊造型的限量小提燈」首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣文化觀光局表示，本次以「五大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗，縣府也特別規劃了免費領取與旅遊方案，吸引海內外民眾來嘉義縣旅遊獲得限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈，包含：

1.事前抽籤、現場免費領取的資格(詳細流程與方法，將會在後續正式公布)。
2.「慢遊嘉義官方 LINE 專屬」旅遊集章資格（115/1/1 開跑）
3.燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈（入住指定合法旅宿）
4.「參加指定團旅行程」每人贈（合作旅行社行程）
以上均為小提燈領取「資格」，詳細辦法與兌換地點將於後續公布。名額有限、送完為止。(※因小提燈數量有限，有領取資格不代表一定會得到，敬請見諒。)

▲▼2026台灣燈會在嘉義縣登場！「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」首度與「超級瑪利歐」合作，「？磚塊造型的限量小提燈」首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

除觀光推廣外，縣府亦於燈會現場設置「嘉義優鮮館」，集結縣內優質農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，也能感受嘉義豐富的產業能量與在地風味，縣長翁章梁表示，嘉義擁有豐富的自然景觀與文化底蘊，從阿里山櫻花季到百條特色步道，再到親子友善景點與道地美食，都是旅遊嘉義的理由，他強調，縣府將透過燈會契機整合觀光資源與國際合作，讓更多國內外旅客看見嘉義的超級魅力，推動觀光經濟再升級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押
首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費
快訊／國三生校內墜樓！　送醫不治
金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲
快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
快訊／Pocky出包了！江崎固力果急召回600萬盒
失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

范少勳長出大人感！西裝、白背心造型帥翻　新戲接力、冥想成日常修煉

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防守護英雄呼吸道健康

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

更多熱門

相關新聞

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

「2026台灣燈會」將於明年（115年）3月3日至15日在嘉義縣登場，在嘉義縣政府前廣場及周邊場域規劃「主展區」及「地方展區」2大展區，主燈基座工程今（6）日正式動土，象徵燈會進入實質布展階段。

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

澳門新濠影滙必玩3大親子景點

澳門新濠影滙必玩3大親子景點

神戶超好拍劇場型水族館加碼周邊玩法

神戶超好拍劇場型水族館加碼周邊玩法

阿里山樂野部落鄒族文化體驗

阿里山樂野部落鄒族文化體驗

關鍵字：

台灣燈會超級瑪利歐任天堂合作親子旅遊旅遊活動

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

小煜結束5年婚姻！

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面