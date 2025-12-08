美20歲選美皇后「當庭爆哭」！虐殺男友1歲半幼子　被判無期　

▲波格趁男友不在家，向對方年僅1歲半的兒子施暴，使其死亡（圖／翻攝自Instagram／@trinpoague、法庭轉播）



記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名選美皇后崔妮蒂·波格（Trinity Madison Poague）2024年殘忍殺害男友的18個月大幼子，被判終身監禁，聽到判決結果她當庭崩潰痛哭。檢方指出，被告因為想與男友生屬於兩人的孩子，因此起了殺機，不僅如此，她還曾上網搜尋「顱骨凹陷性骨折如何不被發現」等，手段兇殘。

根據《紐約郵報》報導，20歲的前選美皇后崔妮蒂·波格2024年1月還在就讀於喬治亞西南州立大學二年級時，趁著男友朱利安·威廉斯外出買披薩期間，殺害了男友年僅18個月大的兒子。

事發當晚，波格傳簡訊告知男友其兒子沒有呼吸，促使他火速返家。威廉斯發現孩子失去反應後，立刻開車將他送往急診室。儘管醫護人員嘗試穩定幼童狀況以便緊急送往亞特蘭大兒童醫院，但羅密歐始終未能恢復穩定，最終宣告不治。

男嬰死亡1周後，波格被指控謀殺。根據調查，波格在醫院期間曾搜尋「如何造成腦出血」以及「顱骨凹陷性骨折如何不被發現」等關鍵詞。她最初告訴調查人員，男嬰在失去反應前正在吃洋芋片，但法醫駁斥了這項說法，確認幼童根本沒有進食。

根據男嬰的驗屍結果，頭部和軀幹遭受嚴重鈍器外傷，大腦已「失去功能」。急診科醫師邁克爾·布斯曼醫師在法庭上表示，波格的說法與羅密歐的傷勢不符，幼童頭部腫脹和鼻部滲液顯示受到「直接重擊」。

檢方在庭上指出，波格殺害幼童的動機源於怨恨，因為她想與威廉斯生育屬於兩人的孩子，「而不是那個孩子」。

喬治亞州薩姆特縣高等法院5日宣判波格重罪謀殺、嚴重傷害以及虐待兒童等罪名成立，判處終身監禁另加20年有期徒刑。波格聽到判決結果，當場在法庭上痛哭流涕。

波格曾於2023年獲得多納森維爾小姐（Donalsonville）頭銜，後來參加全國花生節選美比賽但未獲名次。她在因謀殺罪被捕後，所有選美頭銜均被剝奪。多納森維爾為喬治亞州塞米諾爾郡內的一個城市。