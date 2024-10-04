颱風假連放衝擊國高中段考　國教盟2點建議：可以在周末補課

▲山陀兒颱風讓全台放颱風假，也影響學校上課進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許敏溶／台北報導

颱風假加上下周國慶假日，讓師生家長擔憂影響即將到來段考。家長團體建議，可透過線上或實體課程方式補上進度，甚至只要家長同意，不排斥讓學生利用假日補課。全教總則認為，利用假日補課是本末倒置，學校彈性調整考試範圍或計分方式比較適當。

受到山陀兒颱風影響，全台各縣市至少放2天颱風假，高屏等南部縣市甚至是3到4天，加上下周四是國慶日，面對即將到來的段考，不僅老師擔心課上不完，學生與家長也擔心因此影響考試成績，更有教師團體擔憂，考試成績會影響到之後的升學。

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國教盟理事長王瀚陽指出，這次連放多天颱風假，加上下周的國慶假日，的確讓不少家長擔心接下來要面臨的段考，但比起前幾年疫情期間的狀況，這次時間並不算太長，有的學校在颱風假期間，已經透過線上課程補進度，學校也可以透過調整段考範圍來因應，整體上應該不用太擔心。

為了解決進度問題，王瀚陽建議透過雙軌制，除了透過線上教學，若能與家長積極溝通，取得家長同意，也樂見利用這個周末來補課。但對於這次放颱風假比較長的南部學校，建議在某個時段單獨讓孩子來補課，才能趕上落後的進度，以免影響後續學習。

全教總理事長侯俊良認為，這次颱風假的確對學習進度有些影響，尤其是排在周四的課程，或者一周才一節的社會課等，目前各縣市與各校都有不同的彈性調整方式，包括學校彈性調整考試範圍或計分方式，整體來說，影響應該不大，畢竟還不如疫情期間影響明顯，且大家都放颱風假，影響都差不多。

不過，侯俊良並不贊同利用周末補課。侯俊良指出，就算家長同意，利用周末補課也是本末倒置，且會影響學生的時間安排，學習應該更有彈性，之後老師還是可以趕上課業進度，不應該利用周末補課趕進度。