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學習歷程檔案「造假難查核」　教團喊話：應廢除採計

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲高中生造假遭兩校取消入學資格，國教盟建議廢除採計學習歷程。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一名台中私校楊姓學生因學習歷程檔案資料疑似造假，遭到陽明交大、台北醫大取消醫學系錄取資格。國教行動聯盟（國教盟）今（5日）表示，此事件絕非單一個案，凸顯大學申請入學採計學習歷程缺乏查核、流於主觀的嚴重漏洞，國教盟與台大特聘教授張耀文建議教育部，應廢除弊大於利的學習歷程採計，才能確保入學公平性。

這名來自台中某私校的楊姓學生，錄取陽明交大醫學系後，在網路上PO出自己學習歷程，提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經過網友查證獲獎名單質疑資料造假，楊生雖然後來對外道歉，強調該錯誤並非蓄意造假，但昨天包括陽明交大、北醫大都已經取消其錄取資格。

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國教盟表示，此事再次凸顯大學申請入學採計學習歷程缺乏查核、流於主觀的嚴重漏洞，且此事絕非單一個案，制度本身以採計分數方式，導致學生被迫誇大以滿足制度需求，學習歷程採計更不該成為考驗信任的軍備競賽，應該廢除弊大於利的學習歷程採計。

國教盟指出，學習歷程採計問題嚴重，且有3大警訊。首先是113學年個人申請共有7萬8187人上傳學習歷程檔案，約占全部考生65%、應屆考生74%，但僅6.3萬人進入第二階段，超過1.5萬、約19%檔案根本無人審閱，人力與平台成本白白浪費。

國教盟進一步表示，根據教育部去年公布「學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計畫」調查結果，69%高中老師坦言無法掌握大學端真正審查標準，61%的教師表示已經沒有心力設計學習歷程作業。最後則是學生造假難以查核，高中端與大學端皆無有效查證權限與資源，今年更發生學生謊報得獎資格事件，導致公平性大受質疑。

長期關注考招制度的台大電機系暨電子所特聘教授張耀文，也和多位學者專家共同主張「學習歷程不宜綁考招」。學者專家長久以來就質疑學習歷程檔案的建置，浪費公帑和勞民傷財，無法提升教育內涵，呼籲教育部應廢止此政策，將有限的資源投注到教學師資、內容和設備的改善，專注於教學精進，才是正途。

張耀文進一步舉例，南韓早在入學資料中要求高中生記錄學業成績、出缺勤、獲獎紀錄及社團活動，同時每年須撰寫「生涯希望」，描述自身未來志向與投入理由，此舉不僅增加學生自我反思，更提高資料可信度，值得台灣參考。

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