公園見紅色按鈕「一壓10秒後廣播」　大票人狂讚：恥度破表

一名網友近日在某公園看到「禁菸裝置」，按壓後會啟動提醒廣播，這讓他不禁感慨，癮君子的地位越來越低了。畫面掀起熱烈討論，大票網友贊同表示，「這個好，希望每個大小公園都安裝」、「我自己會抽，但那是公園...真的不能抽啊」。

網友昨日在臉書社團「高雄揪出遊-閒聊版」PO出照片，只見這是新北市政府安裝的「公園禁菸裝置」，只要按下紅色按鈕，10秒會啟動提醒廣播，而他也忍不住直呼，「現在抽菸的人，真的身分地位越來越低了。」

對此，大票網友洗版回應，「覺得不錯，很多人就是覺得沒多少人在乎，用這廣播告訴你有人在乎好嗎？有點羞恥心的可能就抽不下去了」、「地位有高過嗎？」「跟地位沒關係，跟素質有關係」、「我要裝一顆在樓梯間」、「菸味真的很臭啊～聞到想吐」、「公園禁止吸菸天經地義」、「這個東西好」、「很棒的裝置」。

不過，也有人吐槽，「這啥雞肋設計，怎麼會有廣播完菸蟲就不會抽菸的錯覺，以為在搭公車按下車鈴喔」、「標準公務員心態」、「設立專用吸菸區就解決了」。

事實上，衛福部112年早已公告，國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，則全面禁止。若在上述禁菸區域內吸菸，將違反《菸害防制法》第40條規定，可處新台幣2000元以上、10000元以下罰鍰。

