換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

▲換季洗衣收納應分類。(示意圖／Reve AI製圖）

記者胡至欣／綜合報導

天氣轉涼，許多人開始整理衣櫥，準備清洗收納春夏衣物，但家事達人486先生提醒，若貪圖方便未經分類就把衣物一股腦丟進洗衣機，不僅容易導致縮水、變形，甚至會讓衣服越洗越皺、越洗越硬，嚴重時還可能損傷機器。

機洗「防水材質」風險高：恐造成洗衣機劇烈震動

486先生特別指出，防水材質衣物是最常被誤洗的類型之一。這類布料表層通常含有防水塗層或薄膜，經機洗容易受損或剝落，從而影響防水效果。

更關鍵的是，脫水時，防水衣物可能因氣流與水壓無法順利排出，造成洗衣機內部壓力不均，引發劇烈震動，甚至波及周圍牆面與地板，造成損壞或安全意外。

▲防水材質衣褲丟機洗，容易引發機體劇烈震動。（圖／486先生提供；下同）

嬌貴衣物請溫柔對待：手洗或選擇「精緻洗程」

除了防水衣物，針對其他常見材質，486先生也提供了清洗建議：

羊毛、針織衣物： 屬於高彈性纖維，高溫或高速脫水容易導致縮水、起毛球或變形。建議手洗或使用低溫柔洗模式。

真絲、蕾絲： 這些材質極為細膩，經不起大力拉扯。建議手洗或選擇洗衣機的精緻洗程，避免彈性喪失或破損。

▲掌握不同衣料的特性並選擇合適的洗程，可有效延長衣物壽命。

擺脫皺褶與硬化：關鍵在「時間」與「溫度」

有些消費者反映，衣物洗淨後出現明顯皺褶或手感變硬。486先生說明，這多半與脫水時間過長或水溫過高有關，尤其棉質、麻料與混紡布料最容易出現此問題。

解決方案：

1. 洗衣時選擇低速、短程洗滌。

2. 洗後應立即取出晾平乾燥。

3. 若家中有具備蒸氣除皺或低溫烘乾功能的洗衣設備，可有效維持衣料的柔軟度。

掌握不同衣料的特性，並選用正確的洗程與洗劑，不僅能徹底清潔衣物，更能延長衣物與洗衣機的使用壽命，讓換季保養工作事半功倍！