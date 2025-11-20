有感日本「不跪人民幣」！她嘆國旅慘況：台灣沒這種決心覺悟

▲上海浦東機場。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本近日針對中國旅客的負面情緒升溫，財經網美胡采蘋就以陸客來台與國旅變化為例，大談台灣旅遊業多年來被「賺快錢」文化拖垮。她分析，陸客量其實最容易受政治影響，真正讓國旅崩壞的，是十多年只靠一次性消費、品質停滯不前。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，陸客來台從 2008 年開放前的零，短短一年就逼近百萬，2015 年更衝到全年 418 萬人，「直到蔡英文上台，520致詞本來獲好評，一天之內急轉直下，兩岸關係急凍。」她引用李大維回憶錄指出，「台北有人從中作梗」，直言自己第一個想到的就是「蘇某」。

接著她指出，陸客是全世界最受政治氣氛影響的旅客族群，2016 年仍有 350 萬，之後連三年掉到約 270 萬，「幾近腰斬」，旅遊業者當時怨聲載道。直到疫情爆發，陸客幾乎全斷，如今今年前八個月僅 43 萬人。

胡采蘋接著說，其實陸客來台的動機其實不是台灣多好玩，而是「課本上的日月潭、阿里山」與「還沒解放的小島」的好奇心，「而台灣的國旅，就在長年賺陸客錢、賺一次性好奇心的情況下，逐漸失去實力。」因此疫情解封後價格貴、品質差，民眾乾脆不出門，「國旅變成一日遊，大家不願再全家住宿。」

這幾天看到日本社會應對中共壓迫，她深有所感，日本即使是在野黨，也不能忍受中國的外交欺壓，面對中共施壓更強硬、重視品質與長期實力，「為什麼日本旅遊強而台灣國旅人人罵？為什麼全世界都想蓋晶圓廠，日本卻能比美國更快蓋出熊本廠？」她直說，「因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟。」

貼文最後，她感嘆，國旅就是一面照妖鏡，反映了整個社會想賺快錢、不願深耕的心態，「十幾年下來，我們究竟得到了怎樣的國旅。台灣社會真的要痛定思痛，好好想一想，我們要賺容易的錢，還是要累積能持久的財富，我們到底都是用一種怎樣的態度在過生活。」