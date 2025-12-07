宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

▲67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）大選前夕獲得川普公開力挺。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票已經邁入第7天，獲美國總統川普力挺的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先，但與中間派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率差距僅0.7%，依然難分勝負。

根據選舉委員會最新統計，目前開票進度88%，國民黨候選人阿斯夫拉以40.19%得票率微幅領先，自由黨候選人納斯拉亞以39.49%緊追在後。

宏都拉斯2023年與台斷交、轉與中國建交後，被視為該國經濟命脈的白蝦養殖業遭受巨大衝擊至今，2人都在選前承諾與台灣重新建交，但如今誰能登上總統大位，仍以2萬票左右的差距拉鋸中。

▲納斯拉亞以2萬票左右差距緊追在後。（圖／路透）

根據宏都拉斯選舉制度，總統大選採單輪制，得票最高者即可獲勝，不論差距多小，或者是否獲得多數選票。目前首都德古西加巴（Tegucigalpa）街頭保持平靜，選務人員持續人工計票作業。但有官員指出，約有14%選票出現不一致情況，必須重新審查，毫無勝算的執政黨更於6日要求全國重新計票。

這場大選在投票前夕出現重大插曲，川普突然公開支持67歲的前首都市長阿斯夫拉，並且宣布特赦與他同黨的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），後者因毒品走私和武器罪名，正在美國服刑45年。

專家分析，川普突然干預宏都拉斯大選的做法，符合他在拉美地區打造保守派聯盟的戰略布局。目前暫居第2的納斯拉亞接受《路透社》採訪時也坦言，川普力挺阿斯夫拉已經翻轉選情。