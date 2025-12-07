　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

▲▼ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

▲67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）大選前夕獲得川普公開力挺。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票已經邁入第7天，獲美國總統川普力挺的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先，但與中間派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率差距僅0.7%，依然難分勝負。

根據選舉委員會最新統計，目前開票進度88%，國民黨候選人阿斯夫拉以40.19%得票率微幅領先，自由黨候選人納斯拉亞以39.49%緊追在後。

宏都拉斯2023年與台斷交、轉與中國建交後，被視為該國經濟命脈的白蝦養殖業遭受巨大衝擊至今，2人都在選前承諾與台灣重新建交，但如今誰能登上總統大位，仍以2萬票左右的差距拉鋸中。

▲▼宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

▲納斯拉亞以2萬票左右差距緊追在後。（圖／路透）

根據宏都拉斯選舉制度，總統大選採單輪制，得票最高者即可獲勝，不論差距多小，或者是否獲得多數選票。目前首都德古西加巴（Tegucigalpa）街頭保持平靜，選務人員持續人工計票作業。但有官員指出，約有14%選票出現不一致情況，必須重新審查，毫無勝算的執政黨更於6日要求全國重新計票。

這場大選在投票前夕出現重大插曲，川普突然公開支持67歲的前首都市長阿斯夫拉，並且宣布特赦與他同黨的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），後者因毒品走私和武器罪名，正在美國服刑45年。

專家分析，川普突然干預宏都拉斯大選的做法，符合他在拉美地區打造保守派聯盟的戰略布局。目前暫居第2的納斯拉亞接受《路透社》採訪時也坦言，川普力挺阿斯夫拉已經翻轉選情。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男斧頭砍女警遭聲押！　9年前襲警黑歷史曝
建中生藝術展用「911恐攻」當創作！　校方撤作道歉
公寓鐵門沒關　新北25歲女遭捆綁洗劫
阿公載29歲孫赴國考　竟遇死劫祖孫雙亡
不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

手相師VS醫師！佛眼紋具備身兼多職潛能　日醫「讀手」揭身體警訊

陸殲-15戰機雷達照射日本F-15　澳洲國防部長：令人擔憂

東京風俗店「嬰屍頭顱」整顆塞冰箱！四肢放保鮮盒冷凍　恐怖分屍

中國「刻意放緩」稀土出口日本　日媒：施壓高市早苗撤回發言

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

手相師VS醫師！佛眼紋具備身兼多職潛能　日醫「讀手」揭身體警訊

陸殲-15戰機雷達照射日本F-15　澳洲國防部長：令人擔憂

東京風俗店「嬰屍頭顱」整顆塞冰箱！四肢放保鮮盒冷凍　恐怖分屍

中國「刻意放緩」稀土出口日本　日媒：施壓高市早苗撤回發言

男徘徊警所外員警主動關懷　身上掛「喪屍煙彈」被送辦

台南男砍女警遭聲押！9年前黑歷史曝　車被拖吊拿登山刀襲警

哈登超車「甜瓜」登歷史得分榜第10　比肩Kobe、喬丹直呼像做夢

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

《怪奇物語》主創點名台灣「有望來取景」！　見101激動喊：列在清單最前面

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

解放軍控日本自衛隊飛機滋擾　嚴重影響訓練

半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

《絲綢之歌》DLC鋼鐵刺客加入　玩家憂太久官方坦承：無法確認

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

更多熱門

相關新聞

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢。從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

賴清德喊不改國號　劉世芳：民眾出國自覺是台灣人、國號中華民國

賴清德喊不改國號　劉世芳：民眾出國自覺是台灣人、國號中華民國

美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

川普2.0國安戰略「防衛台灣」　外交部：持續穩健與美方安全合作

川普2.0國安戰略「防衛台灣」　外交部：持續穩健與美方安全合作

關鍵字：

宏都拉斯總統川普阿斯夫拉納斯拉亞台灣邦交

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

全台第3家「島語」12/29開幕

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面