《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

▲日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院提到台灣有事、存亡危機事態後，中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊。不過，在神奈川縣內的觀光景點卻能發現，中國遊客依舊前往鎌倉、箱根，享受美食、購物和泡溫泉，明顯受影響而減少的只有團體旅遊，至於自由行的散客數量則維持穩定，呈現「政治與民間生活分離」的景象。

日媒《神奈川新聞》前往江之島電鐵鎌倉高校前站的平交道進行採訪，該地是知名動漫《灌籃高手》的聖地，一名前往觀光的中國北部20多歲男性旅客興奮表示，這是他第一次造訪日本，「景色非常美麗，足以讓人屏息，能在此盡情享受真的很開心」。

儘管中國政府發布通知，呼籲民眾暫緩赴日旅遊和留學，但他仍抱持學習日語的意願選擇訪日，強調，「希望藉此機會多多學習日本文化」。

在箱根，則同樣可以見到中國遊客身影。一名41歲中國男性帶著妻子和兩名子女造訪箱根湯本，手提大涌谷伴手禮，計畫一周內走訪東京、神奈川、靜岡等地，「我們計畫在箱根溫泉住一晚」，他滿心期待地分享旅程。

至於當記者問起中國政府對日本的制裁措施時，他僅苦笑表示不願意多談。另一名中國男性更強調，「政治與生活完全不同，在日本與中國都有熱愛和平的民眾和年輕人」。

▲箱根登山鐵道箱根湯本站。（圖／達志影像／美聯社）

日媒觀察，多數中國遊客選擇以東京為住宿據點，以一日遊往返的方式前往箱根，儘管團體旅客有所減少，但自由行的散客則並未明顯下降。箱根湯本的一名60歲雜貨店店主指出，「原本中國遊客就不多，所以影響幾乎不大」；另一名土產店店主也提到，「即使中國遊客減少，日本遊客增加後仍會帶動營收，現在正是箱根相對空閒的時期，反而吸引更多人前來」。

在箱根經營3間飯店的小田急度假公司社長原真示表示，雖然部分中國旅客取消訂房，但已由日本住宿客補上，目前尚未受到實質影響，他也強調將觀察春節期間的動態。

此外，6日在神奈川縣橫濱市中區舉辦的「神奈川日中友好節」活動，吸引約400人參與，活動現場日語與中文交錯，30個團體展示中國傳統藝能，包括京劇「貴妃醉酒」演出。