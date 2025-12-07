　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

▲▼日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／CFP）

▲日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院提到台灣有事、存亡危機事態後，中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊。不過，在神奈川縣內的觀光景點卻能發現，中國遊客依舊前往鎌倉、箱根，享受美食、購物和泡溫泉，明顯受影響而減少的只有團體旅遊，至於自由行的散客數量則維持穩定，呈現「政治與民間生活分離」的景象。

日媒《神奈川新聞》前往江之島電鐵鎌倉高校前站的平交道進行採訪，該地是知名動漫《灌籃高手》的聖地，一名前往觀光的中國北部20多歲男性旅客興奮表示，這是他第一次造訪日本，「景色非常美麗，足以讓人屏息，能在此盡情享受真的很開心」。

儘管中國政府發布通知，呼籲民眾暫緩赴日旅遊和留學，但他仍抱持學習日語的意願選擇訪日，強調，「希望藉此機會多多學習日本文化」。

在箱根，則同樣可以見到中國遊客身影。一名41歲中國男性帶著妻子和兩名子女造訪箱根湯本，手提大涌谷伴手禮，計畫一周內走訪東京、神奈川、靜岡等地，「我們計畫在箱根溫泉住一晚」，他滿心期待地分享旅程。

至於當記者問起中國政府對日本的制裁措施時，他僅苦笑表示不願意多談。另一名中國男性更強調，「政治與生活完全不同，在日本與中國都有熱愛和平的民眾和年輕人」。

▲▼箱根登山鐵道箱根湯本站。（圖／達志影像／美聯社）

▲箱根登山鐵道箱根湯本站。（圖／達志影像／美聯社）

日媒觀察，多數中國遊客選擇以東京為住宿據點，以一日遊往返的方式前往箱根，儘管團體旅客有所減少，但自由行的散客則並未明顯下降。箱根湯本的一名60歲雜貨店店主指出，「原本中國遊客就不多，所以影響幾乎不大」；另一名土產店店主也提到，「即使中國遊客減少，日本遊客增加後仍會帶動營收，現在正是箱根相對空閒的時期，反而吸引更多人前來」。

在箱根經營3間飯店的小田急度假公司社長原真示表示，雖然部分中國旅客取消訂房，但已由日本住宿客補上，目前尚未受到實質影響，他也強調將觀察春節期間的動態。

此外，6日在神奈川縣橫濱市中區舉辦的「神奈川日中友好節」活動，吸引約400人參與，活動現場日語與中文交錯，30個團體展示中國傳統藝能，包括京劇「貴妃醉酒」演出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校
F3集體模仿「抓空氣」華麗拉尾音！　阿信尷尬畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

桃園失智婦與夫逛市場走失　好心商家送她到派出所

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

預算千元以下7款聖誕交換禮物推薦　貓咪護唇膏可愛首選、蘭芝最強入門組

【民眾挺身而出】中山變態男「連抓8女臀部」！　「光頭哥」霸氣壓制眾人合力圍堵

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

更多熱門

相關新聞

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢。從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。

中國大使館：干涉台灣問題小心引火自焚

中國大使館：干涉台灣問題小心引火自焚

酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　廣聘陸籍員工

酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　廣聘陸籍員工

日本醫生藉「讀手」揭身體警訊！

日本醫生藉「讀手」揭身體警訊！

殲-15雷達照射日F-15　澳防長：令人擔憂

殲-15雷達照射日F-15　澳防長：令人擔憂

關鍵字：

日韓要聞高市早苗台灣有事中國觀光客鎌倉箱根

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面