影／美人魚回來了！南沙群島發現「儒艮」 　陸30年首次活體紀錄

記者任以芳／綜合報導

美人魚現身南沙群島登上大陸熱搜榜！大陸中國科學院南海海洋研究所21日通報，自7月中旬以來，南沙群島永暑礁近岸海域持續監測到一級保護動物「儒艮」的活動，號稱「最古老的哺乳動物」是近三十年來，首次出現南沙群島及南海中部海域，也是第一次獲得有科學影像佐證的「儒艮」活體記錄，被認為是生物多樣性保護的一項重大發現。

綜合陸媒報導，永暑礁駐島環保人員首次在島嶼西南方海域發現一條浮上海面換氣的「大魚」。隨後近一個月內，多次監測到其在該海域的活動。時間來到8月2日至3日，科研人員更在近距離觀測中拍攝到影像資料。

經中科院海洋動物專家秦耿、李松海鑑定，確認為「儒艮」。中科院南海所、華南環科所、廣東工業大學等多方科研人員8月11日上午，再度共同目擊儒艮浮上海面，大家內心都非常激動。

▲大陸科研人員在南沙群島首次發現美人魚「儒艮」 。（圖／翻攝 央視）

這是近半年來，大陸在南沙群島永暑礁繼發現一級保護動物玳瑁、綠海龜等活動後，「首次」在該海域發現極度瀕危物種儒艮的持續活動蹤跡，這不僅填補了該海域的物種分布空白，更是近三十年來我國南沙群島及南海中部海域首次有科學影像佐證的儒艮活體記錄。

專家指出，這一發現不僅填補了永暑礁及南海中部海域的物種分布空白，也為「儒艮」在中國海域的存續提供了新的希望。儒艮通常成群活動，常以兩至三頭的家族群形式出現，但此次僅有單隻個體「流浪」至此，原因仍待後續研究與監測。

「儒艮」屬於海牛目儒艮科，是全球最古老的海洋哺乳動物之一。因雌獸哺乳幼崽的姿態酷似「美人魚」，在中國民間被賦予浪漫稱呼。「儒艮」體長可達3米，主要以海草為食，對維護海草床生態系統的更新與多樣性具有關鍵作用。目前，國際自然保護聯盟（IUCN）將其列為「易危物種」。

2008年，海南東方市曾發現死亡「儒艮」，那是大陸最後一次確切記錄；2022年，「儒艮」被宣布在大陸沿海功能性滅絕。

▲南沙群島發現「儒艮」蹤跡，主要海域生態環境好是關鍵之一 。（圖／翻攝 央視）

如今，「儒艮」三十多年後「首次」出現活動蹤跡。大陸南海海洋所研究員宋星宇表示，綠海龜依賴沙灘產卵繁殖，玳瑁的生存與珊瑚礁健康緊密相關，而「儒艮」的出現則標誌著海草床生態系統的完整性，為多樣化海洋生物提供棲息條件，也是南海島礁生態系統持續健康發展的重要見證。

本次觀測成果得益於南海海洋所與駐島環保部門長期構建的島礁安全運行聯合監測體系。島礁中心相關負責人表示，未來將進一步深化科研與環保部門合作，持續加強南海島礁海洋生態系統監測與研究，為南海陸海生態保護提供科學依據。

專家認為，儒艮再現南海，不僅具有重大的科研與保育價值，也提醒各界持續關注瀕危物種與海洋生態的長期保護。