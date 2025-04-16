香港水電工跨國運毒！比利時取貨來台轉機　2千萬K毒塞行李箱

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科第一隊16日宣布破獲香港水電工涉嫌走私市價超過3千萬元的高純度K他命來台案件！刑事局今年1月底接獲比利時海關隨機查驗行李，發現港籍男子陳智遠（29歲）的行李箱掃描影像有毒品反應，比利時海關立刻致電刑事局國際刑警科駐荷蘭聯絡官通報台灣警方。警方調查發現，陳男從比利時搭機到奧地利後轉機回台灣，刑事局立刻通報航警局刑警大隊、信義分局共組專案小組攔查陳男，1月31日10時專案小組在桃機第二航廈攔查陳男，在他行李箱內起獲K他命毒品9包，重量達14.97公斤，若以台灣黑市價格每公克2千元計算，陳男走私毒品市價超過2千萬元新台幣。

▲警方逮捕涉嫌跨國運毒的香港籍男子陳智遠，並當場查扣市值逾2千萬元的K他命。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

陳男向警方表示，他今年初看臉書徵才廣告，透過手機微信軟體認識綽號「飛」、「hoi」等運毒集團上手，約定以10萬元港幣代價幫忙到比利時運輸毒品，陳男專程搭機到比利時，並在該國境內某車站向跨國運毒集團成員交接9大包K他命。





陳男誇張到僅以數件衣服包裹這些毒品，放入行李箱後就大方從比國布魯塞爾機場搭機前往奧地利並轉機來台，預計31日抵達桃園機場後再購買機票到澳門交貨，完成這項工作就可獲取10萬港幣報酬；但比利時機場海關人員事後檢視掃描行李影像，發現陳男行李有微弱毒品反應，海關人員據此通報我刑事局國際刑警駐荷蘭聯絡官，進而轉報台灣刑事局國際刑警科。

國際刑警接獲通知時查閱航班資料，確認陳男從奧地利搭乘長榮航空班機飛來桃園機場，距離班機落地還有2小時時間，國際刑警科通報航警局刑大及國境查驗人員攔阻陳男，並會同信義分局共組專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。





陳嫌從奧地利維也納機場搭乘長榮航空BR-66班機抵桃園機場，原本打算再轉乘長榮BR-801班機飛往澳門交貨，當天上午10時，警方趁陳嫌在桃機二航廈轉機時，會同關務署台北關人員開啟行李箱查驗，當場查獲市值逾2千萬元的高純度K他命毒品9大包、及陳男聯絡毒梟的iPhone 14 手機一支。

陳男落網後坦承接受跨國毒梟委託走私K他命，打算從台灣轉機赴澳門交貨，所幸經比利時、台警司法互助機制交換情資後，順利攔阻該批毒品流入澳門，警訊後依涉犯運輸三級毒品K他命、懲治走私條例等罪嫌送辦，陳嫌遭桃園法院裁定羈押禁見，3月中旬遭桃檢依涉犯上述罪行提起公訴。

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