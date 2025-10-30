　
社會 社會焦點 保障人權

外籍貨輪大規模走私！查扣133公噸冷凍肉+107萬包私菸　市價4千萬

記者吳奕靖、潘鳳威／高雄報導

內政部警政署保安警察第三總隊會同海巡署第五海巡隊，10月24日清晨在高雄港西南方海域查獲一艘外籍雜貨輪，船上載運逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包來源不明菸品，並逮捕涉案7人，成功防堵病毒、毒品與私貨於境外。

▲保安警察第三總隊與海巡署本月24日共同偵破一起大規模走私案件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保安警察第三總隊與海巡署本月24日共同偵破一起大規模走私案件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保安警察第三總隊與海巡署本月24日共同偵破一起大規模走私案件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第三總隊第二大隊接獲情資，指某外籍雜貨輪以載運冷凍貨物作為掩護，企圖從事走私活動。專案小組隨即報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，整合警政、財政、海巡、關務及防檢等跨單位力量，嚴密監控該輪動態。

10月24日清晨6時30分許，在高雄港西南方海域成功登檢該船，查扣逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包不明菸品，市值合計超過新台幣4000萬元，並逮捕貨輪上6名印尼籍船長、船員及1名王姓台灣籍男子，依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦，成功防堵境外動物疫病及私菸傳入國內，保障國人食用安全及農業生產環境。

內政部警政署表示，政府將持續加強海空邊境的聯合查緝，對任何試圖以走私方式破壞國家防疫網、危害國民健康及社會安全的行為，採取零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。

▲保安警察第三總隊與海巡署本月24日共同偵破一起大規模走私案件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保安警察第三總隊與海巡署本月24日共同偵破一起大規模走私案件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

10/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

