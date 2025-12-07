　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／8歲兒疑涉校園霸凌事件延燒　賴瑞隆下午再開記者會

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，雖然賴瑞隆5日召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，事件持續延燒。對此，賴瑞隆今（7）日下午將召開記者會，對於事件進一步說明。

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。

雖然賴瑞隆5日召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，控訴賴瑞隆夫妻至今一句道歉都沒跟他們說，導致事件持續延燒。針對這起校園事件，賴瑞隆宣布今日下午2點半將再次出面說明。

▲▼高雄市議員簡煥宗。（圖／記者賴文萱攝）

▲簡煥宗嘆，就因爸爸要選高雄市長，讓一個8歲男童在校園的紛爭演變成政治事件。（資料照／記者賴文萱攝）

對此事件，綠議員簡煥宗在臉書有感而發表示，「你八歲的時候在幹嘛？一個八歲的小男孩，跟同學在踢足球，為了一顆界外球跟同學起爭執，然後變成一起政治事件⋯變成媒體在公審一個八歲小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌，只因為他的爸爸要選高雄市長，但他只是一個八歲小男孩！」

簡煥宗受訪時則進一步闡述說，事件剛爆發，媒體就直接用霸凌或是家醜形容，害一位8歲童必須承受來自社會上、網路平台的壓力，但據他了解，雙方就是為了搶界外球發生糾紛，這件事情學校已經在處理中，構不構成霸凌，也應靜待校方的調查結果出爐再來下定論。

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

賴瑞隆5日在記者會上表示，還是要自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大風波，孩子現在八歲，十月時一次足球遊戲跟同學產生爭執，學校當時也介入輔導，當時以為順利處理完畢，但好像還有後續狀況，還是要表達自責，目標是希望小孩能健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟自責。

賴瑞隆強調，先動手就是不對，自己也不斷跟孩子說不能動手，不管狀況如何都不能動手，「我也要自我檢討，花很多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養不夠，自己也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好工作讓許多人受到影響」。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，也會提醒他，八歲也是人生重要成長階段，必須學會更多負責、同理、尊重，這部分會花更多時間教育孩子，至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序 。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

快訊／8歲兒疑涉校園霸凌事件延燒　賴瑞隆下午再開記者會

蔣萬安諷禁小紅書變共產黨　蘇巧慧：台灣是法治國家、違規要有所作為

他給劉世芳100分：小紅書當然不是單純商業公司　是黨國延伸工具

較少聽到小紅書詐騙　高嘉瑜曝「民眾最痛恨的事」：台灣好像視而不見

卓榮泰稱不執行違法財劃法　她轟：陷賴清德於人治專權遂行獨裁

卓榮泰稱不會執行違法的財劃法　陳冠安：正在讓台灣民主死亡

賴清德喊不需另宣布獨立　劉世芳：我們就是台灣人！國號中華民國

禁小紅書蔣萬安轟變共產黨　劉世芳批濫用言論自由：反對警政署打詐？

曝遭柯文哲嗆「又沒叫妳要做飯」　陳佩琪氣炸「夫妻冷戰半天」

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

快訊／8歲兒疑涉校園霸凌事件延燒　賴瑞隆下午再開記者會

蔣萬安諷禁小紅書變共產黨　蘇巧慧：台灣是法治國家、違規要有所作為

他給劉世芳100分：小紅書當然不是單純商業公司　是黨國延伸工具

較少聽到小紅書詐騙　高嘉瑜曝「民眾最痛恨的事」：台灣好像視而不見

卓榮泰稱不執行違法財劃法　她轟：陷賴清德於人治專權遂行獨裁

卓榮泰稱不會執行違法的財劃法　陳冠安：正在讓台灣民主死亡

賴清德喊不需另宣布獨立　劉世芳：我們就是台灣人！國號中華民國

禁小紅書蔣萬安轟變共產黨　劉世芳批濫用言論自由：反對警政署打詐？

曝遭柯文哲嗆「又沒叫妳要做飯」　陳佩琪氣炸「夫妻冷戰半天」

罵星巴克店員「智障」！女奧客再用冰拿鐵潑臉　判3月+賠10萬

直擊／台粉素質被讚爆！CORTIS機場零推擠「素顏給拍」心情好狂揮

KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

半導體已婚女偷吃懷孕　綠帽夫崩潰求償吞敗...二審逆轉勝

前米其林二星料理長來台中開懷石料理！免飛日本就能吃到職人手藝

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

難以忘懷！　海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

PTT板主：賴瑞隆子應就地正法　火速遭解職

PTT板主：賴瑞隆子應就地正法　火速遭解職

準備角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子被控霸凌，在校多次攻擊同學，還嗆聲「出來有打死你」，賴瑞隆5日為此公開道歉，批踢踢（PTT）政黑板6日卻出現「賴瑞隆之子應就地正法」的板標，版主疑似反串，擅自違規改版標，遭PTT小組長火速發布公告解職。

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌經驗

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌經驗

網紅醫家人遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

網紅醫家人遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

賴瑞隆校園霸凌高雄市長兒童教育政治風波

