　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，雖然賴瑞隆5日召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，事件持續延燒。對此，賴瑞隆今（7）日下午再度召開記者會，他再度向女童及其父母致歉，也強調會讓孩子離開學校，並已陪著孩子去看心理醫生，尋求醫生協助，提到兒子向他道歉，他更難過落淚，「是爸爸對不起你」。

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼賴瑞隆。（圖／記者賴文萱攝）

雖然賴瑞隆5日召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，控訴賴瑞隆夫妻至今一句道歉都沒跟他們說，導致事件持續延燒。針對這起校園事件，賴瑞隆宣布今日下午2點半再次出面，他指出，首先作為孩子父親，再次對女同學致歉，過去這幾天，他這兩天都有到學校一趟，透過學校對對方表達歉意，但未順利完成。

對於女童媽媽提出訴求，包含希望看過監視器再來妥善溝通，他會透過學校跟對方家長見面，讓他有機會表達歉意。他說，到學期末前，不會再讓孩子上學，會在家陪伴他，也決定離開學校，請女童媽媽放心，不會再讓孩子們有接觸。

他強調，針對女童父母訴求，都有盡力去做，希望得到她的諒解，另外，他也已經帶孩子去看心理醫生，也會陪著孩子一起，去改善孩子的狀況，孩子確實有異常狀況，會尋求醫生協助。

賴瑞隆提到兒子向他道歉時忍不住落淚說，前天晚上他回到家的時候，孩子來跟他說，「爸爸對不起，害你跟全國道歉了」，但其實他是想说的是「是爸爸對不起你，因為爸爸的身分，讓孩子在這麼小的年紀，就必須承受很多不應該是他這個年紀該承受的事。」

賴瑞隆也再次跟受害女同學還有她的爸爸媽媽道歉，也喊話希望有機會能夠當面跟他們說聲對不起，表達他的歉意。他最後說，想做一個公眾人物，他會繼續努力的為人民來服務，也會誠實的去面對檢討改進，他會繼續努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家勸：快丟掉
北捷開放刷手機進站！　7月起信用卡也通
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園失智婦與夫逛市場走失　好心商家送她到派出所

急救現場時間是關鍵！VR助攻葉克膜訓練　場景更接近真實操作

快訊／8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

桃警「雷霆除暴」搗破彩虹菸分裝場　查獲各類刑案110件101人

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主！目擊女嚇壞

彰化芬園廢棄物突竄火！民宅外牆被燻黑　休旅車燒毀

男徘徊警所外員警主動關懷　身上掛「喪屍煙彈」被送辦

台南男砍女警遭聲押！9年前黑歷史曝　車被拖吊拿登山刀襲警

基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

桃園失智婦與夫逛市場走失　好心商家送她到派出所

急救現場時間是關鍵！VR助攻葉克膜訓練　場景更接近真實操作

快訊／8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

桃警「雷霆除暴」搗破彩虹菸分裝場　查獲各類刑案110件101人

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主！目擊女嚇壞

彰化芬園廢棄物突竄火！民宅外牆被燻黑　休旅車燒毀

男徘徊警所外員警主動關懷　身上掛「喪屍煙彈」被送辦

台南男砍女警遭聲押！9年前黑歷史曝　車被拖吊拿登山刀襲警

基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

社會熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

快訊／台東小客車自撞　祖孫重傷雙亡

高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋

台東阿公開車載孫赴國考　自撞車毀祖孫雙亡

台南男疑同地點1個月被開2罰單　拿斧頭砍女警

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

14次摩鐵激戰全曝光！　人妻揪尪手機偷吃鐵證崩潰離婚

吃麵吐出大蟑螂雙腳！台南衛生局回應了

更多熱門

相關新聞

兒疑涉校園霸凌延燒　賴瑞隆下午再開記者會

兒疑涉校園霸凌延燒　賴瑞隆下午再開記者會

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，雖然賴瑞隆5日召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，事件持續延燒。對此，賴瑞隆今（7）日下午將召開記者會進一步說明。

PTT板主：賴瑞隆子應就地正法　火速遭解職

PTT板主：賴瑞隆子應就地正法　火速遭解職

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌經驗

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌經驗

網紅醫家人遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

網紅醫家人遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

關鍵字：

賴瑞隆校園霸凌高雄市長兒童事件政治風波

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面